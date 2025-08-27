Cartel de banderilleros en Cortegana para el 6 de septiembre

En un abarrotado Casino Antiguo de Cortegana, acompañado por la alcaldesa María del Mar Martín y por la concejala de festejos María del Carmen Carvajal, el empresario taurino Jorge Buendía ha presentado el cartel de la feria septembrina.

Un cartel con reminiscencia a las últimas décadas del siglo pasado, donde tres matadores banderilleros del máximo nivel, Antonio Ferrera, David Fandila 'El Fandi' y Manuel Escribano se las verán el día 6 de septiembre a las seis de la tarde con un encierro de Sobral, hierro portugués que ha sido declarado dos veces triunfador en la provincia de Huelva por el juego de sus reses en esta preciosa y empedrada plaza.

La alcaldesa ha agradecido a Jorge Buendía el esfuerzo por firmar un cartel de esta categoría en una de las fechas más taurinas de España con tres toreros de los que están acartelados en las plazas más importantes de la piel de toro.

Se respetan precio de las entradas de temporadas anteriores y se celebrará manifiesto el mismo sábado día 6 a las 12.00 del mediodía.