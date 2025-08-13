Santa Olalla del Cala recupera el esplendor taurino

La localidad serrana de Santa Olalla del Cala vuelve al camino de la grandeza taurina con una novillada de campanillas, en la que se presentarán en su muy antigua plaza los novilleros del máximo interés de la presente temporada.

La presentación del cartel tuvo lugar en la misma plaza por parte de la alcaldesa, Asunción Ríos, y el primer teniente de alcalde, Carlos Ginés Mateos García, y Jorge Buendía, que vuelve a regentar una plaza a la que ya llevó a muy altas cotas en su anterior etapa.

Buendía quiere devolver el esplendor a la señera plaza santaolallera empezando con este cartel, donde los utreros de Luís Albarrán serán lidiados por Fuentes Bocanegra, Javier Zulueta y Carlos Tirado el sábado 23 de agosto a las 19.30 de la tarde.

Ilusión y muchas ganas de ser referente en el orbe taurino ha mostrado la alcaldesa de la localidad con este cartel, que espera que sea el primero de muchos y cada vez mejores