La canoa de Punta Umbría cambia de horario y anuncia el final de la temporada

El tradicional servicio de transporte fluvial que une Huelva y Punta Umbría, conocido popularmente como «la canoa», se prepara para afrontar la recta final de su temporada de verano con un ajuste en sus horarios que entrará en vigor el próximo mes y el anuncio de la fecha definitiva de cese de su actividad hasta el próximo año. El servicio concluirá su campaña estival el domingo 14 de septiembre.

Actualmente, y hasta que finalice el mes de agosto, la embarcación mantiene su horario habitual. Las salidas desde el Muelle de Punta Umbría se realizan a las 10.00, 12.00, 14.00, 18.00 y 20.00 horas. En sentido inverso, desde el Muelle de Levante de Huelva, los viajes parten a las 11.00, 13.00, 15.00, 19.00 y 21.00 horas.

Sin embargo, a partir del lunes, 1 de septiembre, estos horarios se reducirán para adaptarse a la menor demanda propia del final del verano. Las salidas desde Punta Umbría quedarán fijadas a las 10.00, 12.00, 17.00 y 19.00 horas, suprimiendo el viaje de las 14.00 horas. Desde la capital onubense, las partidas serán a las 11.00, 13.00, 18.00 y 20.00 horas, eliminando también la frecuencia de primera hora de la tarde.

Este servicio no es solo una conexión entre dos de los puntos neurálgicos de la provincia durante el estío, sino que se ha consolidado como una de las experiencias turísticas más auténticas de la costa onubense. El trayecto, que dura aproximadamente unos 45 minutos, ofrece una perspectiva única de la ría de Huelva y atraviesa el Paraje Natural Marismas del Odiel, declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco. Esto lo convierte en una alternativa ecológica y paisajística al transporte por carretera, cargada de nostalgia para generaciones de onubenses que la han utilizado como vía de escape a la playa.

El valor singular de este itinerario fluvial fue reconocido oficialmente en octubre de 2015, cuando la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía lo declaró de Interés Turístico de Andalucía. Esta distinción pone de manifiesto la relevancia de la canoa como atractivo para los visitantes, por su capacidad para generar una imagen positiva de la oferta turística local y por su arraigo en la cultura popular de Huelva.

Los usuarios habituales y los turistas que deseen disfrutar de uno de los últimos viajes del año tendrán, por tanto, hasta el domingo 14 de septiembre para surcar las aguas de la ría a bordo de esta emblemática embarcación.