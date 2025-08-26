El runrún: La tercera camiseta del Recreativo golea a la primera

Para gustos colores, pero de la suma de pareceres surgen las tendencias. Lo mismo que la primera equipación del Recreativo de Huelva no enamoró a mucha gente de inicio y ahí están las redes sociales y la calle para tomar el pulso al sentir de los aficionados, la tercera ha sido otra historia. De hecho podría decirse que la tercera ha goleado a la primera en cuanto a reacciones positivas.

En la primera chirrió las rayas azules gruesas con otras más estrechas y especialmente el tono chillón del amarillo-anarajada del cuello de la camiseta y el logo de la marca Adidas. En estos días ha habido debates, pero parece que quedan tapados por lo que ha gustado la tercera equipación, de un color verde que ha gustado, quizás mucho más su significado.

Rendir pleitesía a la historia, honrar las raíces y poner en valor su significado en el presente, es algo que en el deporte de Huelva es justo y obligatorio. Lo hace el Recreativo de Huelva, fundado en 1889 y Decano del fútbol español. Con el nació también la sección de tenis, también primer club de este país. Precisamente a Real Club Recreativo de Huelva de Tenis se le rinde homenaje en la tercera equipación del Recreativo de fútbol, que está dedicada al su torneo más emblemático, la Copa del Rey de Tenis, que este 2025 celebró su edición número 100.

Es bonito y todo un detallazo que se ha producido esta conexión emocional e histórica. «Nuestra tercera equipación para esta temporada está inspirada en el centenario de la Copa del Rey de Tenis, un homenaje a la historia y al deporte onubense. Gracias al @rcrtenishuelva1889, club hermano y decano, por sumarse a esta celebración», anunció en las redes sociales el Recreativo de fútbol.

Después comentaron desde el Recreativo de tenis que se sienten «agradecidos, emocionados y orgullosos de poder formar parte de la historia del Recreativo de Huelva con esta bonita y elegante camiseta. Gracias de corazón, hermanos».

Y a partir de ahí montones de piropos para la camiseta y no pocas referencias a la comparación con el desencanto de la primera. «Cuando las cosas se hacen bien se dice: Enhorabuena, camiseta top y presentación muy top», decía un recreativista, mientras que otro comentaba: «muy bonita. Ésta sí!!», frase ésta última muy repetida: «Hombre, ésta sí» o «Parece que siempre hacemos buena la tercera. Ésta sí».

«Seña de identidad y elegancia. ¿Tan difícil era con la Primera? Enhorabuena, es preciosa», expresaba otra persona, en la línea de lo que decía otro comentarista al post: «Camiseta sencilla y de catálogo, pero infinitamente más bonita y con más sentido que la primera equipación».

Otro comentarios fueron «por fin una camiseta decente» o «es mucho mejor ésta que la primera», «qué pasada», «chulísima» o «una pena que esta se va a usar poco».

Sorteo prometido

El Recreativo de Huelva prometió al llegar al socio 11.000 realizar un sorteo entre todos los abonados para regalas las equipaciones de esta temporada. En un video difundido en redes sociales muestran cómo se ha hecho ese sorteo, usando Chatgtp.

La Inteligencia Artificial eligió el número 7.210, que por orden de llegada se corresponde con el socio 1.771, llamado Manuel Jesús. «Enhorabuena. Estamos deseando verte lucir nuestra camisetas», indicó el Decano.