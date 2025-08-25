Pedro García Aguado encuentra su refugio en este rincón de la costa de Huelva: «Un paraíso oculto que poca gente conoce»

Pedro García Aguado es un personalidad en España por diferentes motivos. Como deportista cosechó muchos éxitos con la Selección Española de Waterpolo, también triunfó en televisión con el programa 'Hermano Mayor', además pasó por 'realitys' como 'Supervivientes' y ofrece habitualmente charlas motivacionales dentro de su amplia faceta dedicada a ayudar a los demás. Es destacado ejemplo de alguien que toca el cielo, cae al infierno y se redime y eso le ha convertido en alguien interesante y con mucho que decir.

A sus 56 años, al margen del foco mediático, sabe disfrutar de lo que no es masivo, de paraísos conocidos pocos y que son el mejor lugar para vivir de una manera más placentera, sin estrés ni problemas.

El lugar especial de Pedro García Aguado está en Huelva, en su costa. Tan feliz está que no ha dudado en abrir las puertas de su casa de verano a la revista Semana, donde habla de muchas cosas y, sobre todo, de lo bien que está en este punto.

El campeón olímpico, mundial y subcampeón europeo destaca de su lugar de residencia estival que «esto es un paraíso oculto que poca gente conoce, y cuanta menos gente lo conozca, mejor. O al menos eso dicen los lugareños».

Tal y como explica, «está en la zona de Lepe, en Islantilla. Existe una línea de costa que va desde Isla Cristina hasta el puerto del Terrón. Nosotros estamos justo en medio, en Islantilla, que es una maravilla».

Sobre cómo es su día a día en este enclave costero onubense y todo lo que le aporta vivir aquí, García Aguado comenta que «este sitio me transmite felicidad, paz, tranquilidad». Señala que «después de la vida que llevamos, con viajes, gente, exposición pública… se agradece poder estar en un lugar así. Aunque en épocas de vacaciones se masifica un poco, se sigue estando muy bien. Casi te diría que aquí parezco una persona anónima. Y eso, te lo aseguro, es difícil».

En la entrevista también repasa su vida, sus momentos televisivos y sus charlas, en las que lleva 20 años. Asegura que su mensaje clave es: «Te puedes equivocar, pero también puedes salir».

Desde luego con la elección de Huelva ha acertado de lleno.