El Litri, una figura que trascendió las fronteras de lo estrictamente taurino

La Fundación Cajasol ha acogido este jueves la presentación de 'Litri. Grande del toreo', un libro del onubense Alejandro Márquez que por primera vez aborda la carrera de Miguel Báez Espuny ('Litri') de manera íntegra, de principio a fin. El autor de la obra, publicada por Editorial Niebla, estuvo acompañado en el acto, entre otros, por el torero Miguel Báez 'Litri', hijo del protagonista.

La historia taurina de Miguel Báez es extraordinaria porque abundan en ella los pasajes sobresalientes, motivo por el que en su época fue tan atractiva la figura de Litri, torero que trascendió las fronteras de lo estrictamente taurino para convertirse en un fenómeno popular.

El 75 aniversario de su célebre alternativa puede ser un momento propicio para aproximarse, sin prejuicios, a la figura y a la obra de un torero exitoso y discutido, lo que ha sido el objetivo del presente trabajo, que, con el mayor rigor, repasa todos los festejos en los que participó el Litri desde su presentación en público en 1947 hasta la alternativa de su hijo Miguel en 1987, a excepción de los festivales.

El enfoque se basa en las crónicas, críticas y testimonios contemporáneos que permiten al lector descubrir, temporada a temporada, la verdadera dimensión de un torero que trascendió lo taurino para convertirse en un fenómeno social.

En busca de la objetividad, Alejandro Márquez ha realizado esta aproximación a la carrera de Miguel Báez desde la voz de aquellos días; es decir, a través de las críticas de las corridas que toreó y de los comentarios y opiniones que sobre el torero se publicaron mientras estuvo en activo, voces que descubrirán al lector, temporada a temporada, feria a feria, la verdadera dimensión de un grande del toreo.

Alejandro Márquez explicaba el motivo que lo movió para llevar a cabo este trabajo «Yo soy aficionado a los toros desde pequeño, he leído mucho de toros y lo que yo leía sobre el maestro no me terminaba de convencer. Yo tenía una inquietud y a raíz de la muerte del maestro pensé que era el momento». El resultado es esta obra con la que «descubres muchas cosas, pero lo esencial es que es una de las figuras más importantes del siglo XX, un torero muy exitoso, también discutido porque no le gustaba a todo el mundo, pero con una fuerza arrolladora y con una vergüenza torera como él llegó a decir«, explicaba.

Miguel Báez aludía a su padre como un referente, señalando que «lo que nos ha definido a los dos ha sido el intentar darlo todo, en mejor o peor medida, pero yo creo que eso siempre ha sido una clave y es también lo que nos ha inculcado mi padre, el mejor espejo que he tenido ha sido él».

En cuanto los primeros pasos de su padre en los ruedos, Miguel Báez apuntaba que «el toreo de esa época era otro concepto y el entrenamiento se lo tomaban con otra filosofía. Cuando en el año 1946-1947 se va al Campillo con Pablo Lozano y empiezan juntos a torear, es su primera andadura como aficionado. Aquí estuvieron los inviernos preparándose en los primeros entrenamientos».

La obra 'Litri. Grande del toreo' se podrá adquirir en todas las librerías y en la web de la editorial Niebla a lo largo de la próxima semana.