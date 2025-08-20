Un colombiano se queda sin palabras al ver esto en una tienda de Huelva: «Es algo espectacular»

Un colombiano entra en una tienda de Huelva y se queda sin palabras al ver esto

Huelva es una ciudad que cuenta con una serie de secretos y peculiaridades que muchos desconocen. Es el caso de unas ruinas romanas que se encuentran en un lugar bastante curioso y que han sorprendido a un joven que estaba paseando por el centro de la ciudad.

Se trata de Esteban Vegan (@esteban.vegan), un colombiano que está viviendo actualmente en Huelva y está compartiendo su experiencia a través de redes sociales. En uno de los últimos vídeos que ha publicado en su cuenta, Esteban muestra uno de los lugares más curiosos de la ciudad que se oculta dentro de una tienda.

Unas ruinas romanas escondidas en una tienda

«Aquí dentro se encuentra algo espectacular. Una domus romana que data del siglo primero antes de Cristo. Aquí posiblemente habitaba alguien de la alta sociedad. Tiene muchísima historia de esta ciudad que se llama Huelva», explica el joven en el vídeo mientras entra al interior de la tienda y muestra los restos.

Esta domus se encuentra dentro de la tienda de Sfera que se ubica en la esquina que conecta la calle Vázquez López con la calle Arquitecto Pérez Carasa, en pleno centro de la ciudad. Los restos de las paredes y la cimentación del suelo de esta villa se pueden contemplar a la perfección a través de un suelo de cristal. El espacio, además, cuenta con unas paredes que recrean cómo sería el interior de una casa romana.

Cómo se puede visitar

Para poder visitar los restos de esta villa romana sólo hay que entrar en la tienda de Sfera, que está abierta de lunes a sábado de 10:00 a 21:00 horas. Las ruinas, además, se encuentran junto a la puerta principal, por lo que se pueden ver fácilmente al entrar al establecimiento.

Se trata de un rincón de Huelva bastante peculiar que sorprende a todas las personas que lo ven por primera vez, como le ha ocurrido recientemente a este joven colombiano que ha querido mostrar las ruinas en redes sociales y explicar dónde se encuentran.