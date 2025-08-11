Macbeth será el protagonista este sábado en el Festival de Niebla

Este sábado regresa a Niebla uno de los autores clásicos más representados sobre el escenario del Castillo de Los Guzmanes: William Shakespeare. Y lo hace de la mano de una de las compañías más prestigiosas del panorama nacional, Teatro Clásico de Sevilla, quien celebra sus 20 años de andadura con la puesta en escena de uno de los clásicos inmortales del dramaturgo inglés, 'Macbeth'.

La versión, dirigida y adaptada por uno los más destacados directores de escena de España, Alfonso Zurro, podrá verse en la 40 edición del Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla este sábado 16 de agosto, a partir de las 22.30 horas, tras haber pasado con notable éxito por festivales de teatro clásico tan importantes como el de Olmedo, Palma del Río y Cáceres, donde tuvo lugar su estreno nacional el pasado mes de junio y donde obtuvo el Premio a la Dirección.

La obra, interpretada por Iñigo Núñez, Celia Vioque, Chema del Barco y Gonzalo Validiez, entre otros, pone en escena la historia de Macbeth, un valeroso general escocés que tras recibir una profecía de tres brujas que le auguran el trono, se precipita en una espiral de ambición, muerte y locura. Incitado por su esposa, Lady Macbeth, asesina al rey y desencadena un reinado de terror, donde cada crimen exige el siguiente.

Tal y como explica la propia compañía, se trata de un viaje a las zonas más oscuras del alma humana. El espectáculo de Teatro Clásico de Sevilla propone, en este sentido, una visión fantasmagórica y contemporánea de este clásico shakesperiano. Un universo donde el tiempo se deshace, la luz se apaga y el poder se convierte en delirio.

'Macbeth' no es una historia sobre la ambición política, sino sobre la capacidad humana para destruirlo todo —la vida, el orden, la esperanza—, cuando el deseo supera a la razón. Una tragedia donde cada decisión arrastra al protagonista hacia un destino inevitable, con una puesta en escena marcada por el símbolo, la alucinación y la oscuridad. La compañía, en su 20º aniversario, presenta esta obra como una de sus producciones más ambiciosas, sumando a su trayectoria más de 80 premios y 22 espectáculos de repertorio clásico revisitado.

Teatro Clásico de Sevilla

Teatro Clásico de Sevilla ya ha demostrado su buen hacer en el Festival de Niebla en varias ocasiones, como en 2021 con 'Romeo y Julieta' y en el año 2015 con su aclamada y premiada versión de 'Hamlet', ambos clásicos de William Shakespeare dirigido también por Alfonso Zurro.

Como en otras funciones celebradas en el Castillo, el Festival tiene un servicio de ludoteca gratuito. Con el nombre de 'Espacio del bufón' se ha instalado un espacio atendido por monitores/as para que los/las más pequeños/as puedan jugar mientras sus padres y madres ven las funciones.

Las entradas están a la venta en Hipercor-Tiendas El Corte Inglés, mediante venta telefónica y online (www.elcorteingles.es), y se podrán comprar también en el mismo Castillo a partir de 19 horas el día del cada espectáculo si quedasen localidades.

El emblemático Festival Castillo de Niebla, que celebra la que es su cuadragésima edición con una selección cuidada de obras, de elevada calidad, se va a desarrollar hasta el 30 de agosto mientras que, de forma paralela, el ciclo 'Atrévete' llevará las artes escénicas a la Plaza de Santa María del municipio. Esta edición refuerza el compromiso con la excelencia artística, la proyección internacional y la cercanía al público.