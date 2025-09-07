Toros en Zalamea: Fuentes Bocanegra dio una vuelta al ruedo y Guillermo Luna dejó muy buena sensaciones sin espada

Al acabar el paseíllo se guardó un minuto de silencio de silencio en memoria del taurino onubense Pepe Conquero. Nuestro recuerdo y nuestra torera oración para un hombre bueno, novillero de los 60 que intentó él y consiguió que su hijo Alejandro fuese matador de toros.

En esa Huelva, torera, de los 60 intentó Conquero junto a otros onubenses ser torero. Muchos de esos pasaron por la Cataluña taurina y en todos ellos quedó grabado el recuerdo de la grandeza y de la dureza de esta profesión. Muchas novilladas entonces en esta provincia del sur del sur y Zalamea era uno de los sitios donde siempre había parada y fonda para los taurinos pues se sabía que había novillada por la feria de septiembre.

En la tarde de este domingo ha habido una novillada de lujo con la divisa blanca y azul de Albarreal que hoy ha logrado un importante éxito con sus novillos para una terna que ha traído mucha gente de sus localidades de origen. A pesar de que Ayamonte y Trigueros están en fiestas el poder de convocatoria de estos novilleros ha sido destacable en una tarde donde todo ha rodado con torería, normalidad y la seriedad que necesitan en sus espectáculos estos aprendices de torero para crecer y estos pueblos y sus corporaciones municipales para querer seguir apoyando a los toros.

Toro a toro

El primero colorado fue un utrero de alta nota muy noble y con mucha profundidad en sus embestidas al que el novillero cordobés dio fiesta por ambos pitones. No anduvo certero con los aceros y perdió los trofeos.

El segundo fue otro buen novillo al que recibió con gusto a la verónica, el novillero de Ayamonte, y luego quitó en terrenos de riesgo y con regusto. Con la muleta lo cuajó por el pitón derecho en series de corte clásico y poderoso. Recibió un aviso antes de matar a la segunda y cortar la primera oreja de la tarde.

El albardado tercero salió con muchos pies y después de ser recibido con un buen ramillete de verónicas y ser castigado en varas, dejo clara sus intenciones Guillermo Luna en el quite. faena, intensa de muleta, comenzada con estatuarios y con mucha emoción y transmisión. Se atascó con los aceros.

El protestón y berreón negro zaino que hizo cuarto correspondió en suerte a Fuentes Bocanegra que, tras brindar a sus compañeros de Cartel, en la raya del tercio inició una faena que continuó en la misma boca de riego, si la hubiera, de esta torera plaza de «Los Arrepentidos» y que acabó con la aguerridas luquesinas. Recetó una buena estocada de la que el buen novillo tardó en morir levantarlo el puntillero.

El que hacía cuarto como titular se lesionó en chiqueros y en su lugar, salió el sobrero, bizquito del Izquierdo y herrado con el número 34 al que toreo con la seda por delantales Tirado. Brindó al ganadero Guillermo García Palacios y Cuando cogió el trapo rojo, se puso a torear como los buenos. Dejando muletazos de muy buen trazo y tan largos y profundos como permitía la bonancible y humillada embestida del noble utrero de nombre Gachón. Logrando los mejores momentos cuando se echó la muleta a la izquierda, consiguiendo muletazos de mucha verdad abriéndole caminos y mejorando la llave, por sí, buena condición de de Albarreal. Artístico final en los medios y gran estocada. Dos orejas para Carlos Tirado y una merecida ovación para el gran novillo.

Volvió a dejar buenas sensaciones con el capote Luna en el cierraplaza en el recibo por verónicas y en el quite por chicuelinas. Torero inicio de tercio de muerte alternando doblones por bajo con ayudados. Reponía el novillo por la derecha. De pronto cojo la izquierda y vio el torero de Trigueros, que era el pitón más potable y, siguiendo la vieja máxima de la caballería y el toreo, abundó en el éxito y en ese pitón basó la faena. Se atascó con la espada y oyó dos avisos antes de recibir una cariñosa ovación de despedida.

Plaza de toros los Arrepentidos de Zalamea la Real. Novillada de feria 2025. Más de media plaza. Novillos del hierro de Albarreal justos presentación y de magnífico juego. Aplaudidos en el arrastre segundo, tercero y quinto.