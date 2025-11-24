La 10K Huelva pone fecha a su edición de 2026, que será por primera vez nocturna, y abre el plazo de las inscripciones

La 10K Huelva – Puerta del Descubrimiento abre oficialmente sus inscripciones para la edición 2026, una cita que este año asume un papel protagonista al acoger el Campeonato de Andalucía de 10K en ruta.

La prueba, homologada por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), se celebrará el 6 de junio a las 21.30 horas, ofreciendo un recorrido rápido, vibrante y espectacular junto a la ría de Huelva.

La organización ha anunciado la apertura de inscripciones a través de la web oficial www.10khuelva.es, con un precio individual de 16 € y una tarifa reducida de 14,5 € para grupos.

La inscripción incluye la bolsa del corredor y la camiseta técnica oficial de la prueba, una de las camisetas más esperadas por los runners en los últimos años.

Colaboradores

Asimismo, en esta próxima edición de 2026, la carrera continúa contando con el apoyo institucional gracias a la colaboración del Puerto de Huelva, el Ayuntamiento de Huelva y la Diputación de Huelva, tres entidades clave para el impulso de un evento que se ha consolidado como una referencia en el calendario atlético andaluz.

Desde la organización subrayan que «la 10K Huelva es mucho más que una carrera: es una experiencia, que por primera vez será nocturna, con una salida al atardecer, un reto personal y una fiesta del atletismo en un entorno incomparable».

La 10K Huelva Puerta del Descubrimiento 2026 invita a vivir una noche inolvidable: un circuito pensado para volar, un ambiente extraordinario y la emoción de cruzar la meta iluminada por las luces de la ciudad.