El PAN Moguer resistió poco en Córdoba (31-19)

El PAN Moguer se dio de bruces en su visita al Fundación Kutxabank Córdoba, tercer clasificado del grupo F de la Primera Nacional, cosechando una clara derrota por 31-19. El cuadro de Javier Ollero marcha octavo en la tabla y ahora recibirá al BM Herencia, colista con 11 derrotas en 11 jornadas ligueras y rival propicio para volver a la senda positiva.

El cuadro onubense se topó con el mejor partido de los califales en lo que va de temporada, y aún así completaron un buen inicio de encuentro, pero después de esa prometedora puesta en escena se fueron deshaciendo como un azucarillo.

En el ecuador del primer acto, la ventaja del Córdoba era mínima (8-7, min. 15), pero al descanso ya el duelo estaba prácticamente sentenciado (15-9, min. 30). Con el paso del choque los locales fueron ampliando diferencias en el marcador (24-12, min. 45) hasta el contundente 31-19 final.

Figura Csanzy

En las filas del Córdoba el mejor con diferencia fue Daniel Csanzy, autor de diez goles, mientras que el máximo artillero visitante fue Iván Pérez, con cuatro.

El PAN Moguer echó de menos la lógica salida de su mejor jugador, Carlos González, rumbo al Rebi Cuenca de la liga Asobal esta semana.