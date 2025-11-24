Brillante papel del GR Huelva en la Winter Cup de Leverkusen

El Club Gimnasia Rítmica Huelva ha logrado un destacado resultado en la Winter Cup de Leverkusen, un torneo internacional de alto nivel en el que participaron numerosos países y gimnastas de prestigio. La expedición onubense regresó con varias medallas y puestos de mérito que reflejan el esfuerzo, la constancia y la calidad de todo el equipo.

Inés Martín Benito, en categoría Pre-Junior, obtuvo la medalla de plata en cinta y el bronce en pelota, firmando una destacada actuación pese a algunos pequeños errores. Por su parte, Daniela Fernández, en categoría Junior, se proclamó campeona en pelota y logró además el bronce en aro, consolidando su proyección y seguridad en el tapiz.

En categoría Senior, Andrea Jiménez consiguió la medalla de bronce en cinta gracias a una actuación elegante y sólida. También sobresalieron los resultados de Julia Barba, quinta clasificada en aro, y de Rocío Gálvez, que alcanzó la octava posición en cinta, evidenciando ambas una evolución constante.

Agradecimientos

El club expresa su agradecimiento al Puerto de Huelva, al Ayuntamiento de Huelva y a la Diputación de Huelva por su apoyo institucional, fundamental para poder afrontar competiciones de este nivel y seguir impulsando el crecimiento de la gimnasia rítmica en la provincia.

El Club GR Huelva dirigido por Inmaculada Márquez, valora muy positivamente estos resultados, que refuerzan el trabajo diario de gimnastas y cuerpo técnico, y su compromiso con el desarrollo deportivo y formativo de las jóvenes deportistas.