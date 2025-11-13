Alba Vázquez se juega la clasificación para el Europeo en el Campeonato de España Absoluto Open P25

Este jueves arranca en Barcelona (Piscina Nova de l'Escullera) el LXVIII Campeonato de España Absoluto Open P25, la última puerta de acceso para el Campeonato de Europa p25 de Lublin (Polonia). En esta competición estarán los onubenses Alba Vázquez (CN Churriana) y Samu Gómez (CN Huelva) entre los 368 nadadores y 270 nadadoras que dan citan hasta el domingo en la ciudad condal.

En el caso de Alba Vázquez Ruiz (CN Churriana), la onubense competirá en cinco pruebas. Parte con la cuarta mejor marca en los 200 braza con 2:28:33, la quinta en los 400 estilos con 4:49:54 y décimo octava en los 200 libres con 2:01.72. También competirá con marcas de este verano en los en los 200 mariposa (2:17.75) y los 200 estilos (2:14.10).

Samuel Gómez Delgado, en Barcelona H24

Por su parte Samuel Gómez Delgado representa al Club Natación Huelva. El nadador aljaraqueño competirá en las pruebas de 50, 100 y 200 metros braza, su especialidad, donde buscará mejorar sus marcas personales y seguir afianzándose entre los mejores especialistas del panorama nacional.

Desde el CN Huelva felicitan al joven nadador «por su esfuerzo, dedicación y por llevar con orgullo los colores naranjas del club en un campeonato de tanto nivel».