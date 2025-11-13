Paco Ojeda reconoce que su IES La Orden «estuvo por debajo de las expectativas» y avisa que «vamos a darlo todo para conseguir la victoria»

El Club Bádminton IES La Orden recibe a San Fernando Valencia el próximo domingo día 16 de noviembre a partir de las 17.30 horas en el Polideportivo Andrés Estrada, con el firme propósito de dar el 100% y conseguir una victoria que permitiría a los albiazules recuperar la tranquilidad durante la fase regular, tras la inesperada derrota encajada en Alicante en la tercera jornada de la Liga Top 10 Iberdrola.

Los valencianos se encuentran a la cola de la clasificación pero empatados a 3 puntos con Oviedo, Astures y el club onubense que, con un partido menos, ocupa el segundo puesto tras Alicante Intercity, actual líder del Grupo A con 6 puntos.

El director deportivo del Recreativo IES La Orden, Paco Ojeda, admite que «no llegamos a esta jornada en la situación que nos hubiera gustado». El técnico onubense explica que el equipo acusó la baja por enfermedad de Pablo Abián y, además, «estuvo por debajo de las expectativas» en el anterior encuentro frente a los alicantinos. «Aún así, tenemos margen y vamos a darlo todo para conseguir la victoria en casa y estar más tranquilos durante la fase regular», asegura.

Llamamiento a la afición

En este punto, Ojeda hace un llamamiento a la afición onubense para que el próximo domingo llene las gradas del Andrés Estrada y apoye al combinado albiazul. «Notamos mucho ese aliento», recalca.

El encuentro que enfrentará al Recreativo IES La Orden y San Fernando Valencia se disputará el próximo domingo día 16 de noviembre a partir de las 11.30 horas en el Polideportivo Municipal Andrés Estrada. Podrá seguirse en directo a través del canal de Youtube de la Federación Española de Bádminton.

El club onubense cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Huelva, Huelva Original, Fundación Unicaja, Diputación de Huelva, Junta de Andalucía, Aguas de Huelva, Hotel Martín Alonso Pinzón, Rótulos Vanda, Federación Andaluza de Bádminton y Papelería Enclave y se desplazará hasta el aeropuerto de Sevilla en vehículos patrocinados por Conquero Autorenting con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte.