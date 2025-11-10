Oro y plata para Álvaro Robles en el WTT Feeder Vila Nova de Portugal

El onubense Álvaro Robles alcanzó la final en la prueba individual del WTT Feeder Vila Nova de Gaia 2025, disputado del 5 al 9 de noviembre en el Pavilhão Municipal de Vila Nova de Gaia, en Portugal. Además, junto a María Xiao, se proclamaron campeones en la modalidad de dobles mixto, cerrando la competición con presencia en las rondas finales de ambas categorías.

En la prueba individual masculina, Robles inició su recorrido con victoria ante su compatriota Daniel Berzosa por 3‑2 en la ronda de 32. En octavos de final se impuso al francés Remi Betelu por 3‑0. En cuartos de final venció al sueco Mattias Falck por 3‑2 y en semifinales al francés Florian Bourrassaud por el mismo resultado. En la final, fue superado por el portugués João Geraldo, 11 cabeza de serie del torneo, por 1‑3.

Daniel Berzosa había accedido a la ronda de 32 tras vencer al portugués Carlos Gonçalves por 3‑0. Miguel Ángel Pantoja logró una victoria inicial ante el italiano Andrea Puppo (3‑2), pero fue eliminado por el francés Jules Rolland (0‑3) en la segunda ronda. Juan Pérez cayó ante el surcoreano Kwon Hyuk (1‑3) en la primera ronda, y Diego Lillo no superó la ronda de previa al perder frente al italiano Andrea Puppo (2‑3).

En la competición individual femenina, María Xiao alcanzó la ronda de 16 tras vencer a la puertorriqueña Alondra Rodríguez por 3‑0. En esa fase fue eliminada por la surcoreana Kim Seongjin (1‑3). Elvira Rad derrotó en su primer encuentro a la portuguesa Matilde Pinto por 3‑2, pero cayó en la ronda de 32 frente a la croata Hana Arapovic (0‑3). Sofia‑Xuan Zhang fue eliminada por la croata Mateja Jeger en la ronda de 32 (1‑3).

En dobles mixto, María Xiao y Álvaro Robles se proclamaron campeones tras una serie de cuatro victorias. En octavos de final vencieron a la pareja hispano-ucraniana formada por Daniel Berzosa y Veronika Matiunina (3‑0). En cuartos se impusieron a los surcoreanos Kwon y Kim (3‑1), en semifinales a los alemanes Verdonschot y Klee (3‑1), y en la final superaron a los malasios Wong y Tee (3‑0).

Resto de españoles

En la modalidad de dobles masculino, Daniel Berzosa y Juan Pérez alcanzaron las semifinales. Superaron en la fase previa a la pareja española Pantoja/Vilardell (3‑1), luego vencieron a los serbios Kojic y Ban (3‑1), y en cuartos derrotaron a los malasios Wong y Choong (3‑0). Su camino finalizó en semifinales ante los japoneses Kobayashi e Igarashi (0‑3).

La pareja compuesta por Rafael de las Heras y Diego Lillo venció en octavos de final a los italianos Mutti y Puppo (3‑0), pero fue eliminada en cuartos de final por la pareja formada por el noruego Haug y el brasileño Teodoro (2‑3).

En dobles femenino, Ainhoa Cristóbal y Eugenia Sastre accedieron a octavos de final, donde fueron derrotadas por las italianas Monfardini y Arlia (2‑3). Por su parte, Elvira Rad y Sofia‑Xuan Zhang no superaron la fase previa, al perder ante la alemana Griesel y la estadounidense Hursey (1‑3).