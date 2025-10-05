El onubense Paco Motero, subcampeón de Europa de parabádminton

La selección española de parabádminton ha cerrado el Campeonato de Europa de Estambul con un resultado histórico: una medalla de plata y cinco de bronce, el mejor balance de su historia en esta competición. El gran protagonista del último día ha sido Paco Motero, que se ha proclamado subcampeón de Europa en individual masculino WH1 tras un emocionante partido ante el italiano Yuri Ferrigno, primer cabeza de serie.

Motero ha firmado una final de altísimo nivel, en la que ha demostrado su calidad y solidez ante uno de los grandes referentes del continente. El onubense ha comenzado muy fuerte, llevándose el primer set por 21-16 con un juego firme y agresivo. Ferrigno ha reaccionado en el segundo parcial, que ha terminado con 15-21 a su favor, llevando el duelo al tercer y definitivo set.

El último juego ha sido un auténtico espectáculo. Motero ha mantenido la iniciativa y ha llegado a disponer de dos puntos de partido, rozando el oro continental. Sin embargo, el italiano ha logrado darle la vuelta al marcador para imponerse finalmente por 20-22 en un desenlace vibrante.

A pesar de la derrota, Paco Motero se marcha de Estambul con una medalla de plata en individual y una de bronce en dobles masculino WH1-WH2 junto al alemán Rick Cornell, confirmándose como uno de los grandes referentes del panorama internacional del parabádminton.

Un balance histórico para España

El Campeonato de Europa de Parabádminton 2025 pasará a la historia del deporte español. La selección, dirigida por el Coordinador Nacional Miguel Ángel Polo y los técnicos Dina Abouzeid y Daniel Sánchez, ha conseguido un total de seis medallas (una plata y cinco bronces), firmando su mejor actuación en un Europeo.

Además de las dos preseas de Motero, el granadino Iván Segura ha sido otro de los grandes protagonistas, con tres medallas de bronce: en individual SH6, en dobles masculino SH6 junto a Manuel Serrano —que debuta en un Campeonato de Europa con podio—, y en dobles mixto SH6 junto a la polaca Oliwia Szmigiel.

El quinto bronce español ha llegado en dobles masculino SU5, gracias al gran trabajo del gallego Manuel García Rosendo y el asturiano Pablo Serrano, que se consolidan entre las mejores parejas del continente.

Un campeonato para el recuerdo

Con seis medallas en total, el equipo nacional cierra el Europeo de Estambul 2025 con un resultado sin precedentes, reflejo del esfuerzo, la planificación y la consolidación del bádminton adaptado en España. Todos los deportistas españoles han mostrado un alto nivel competitivo y un espíritu ejemplar, situando a España entre las potencias emergentes del continente.

Además, España también ha contado con representación en el equipo arbitral a través del cordobés Antonio Cárdenas, árbitro internacional con una dilatada trayectoria que ha sumado en Estambul un nuevo gran evento a su extenso palmarés.