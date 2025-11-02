Derrota inesperada del IES La Orden en Alicante (4-3)

El CB Bádminton IES La Orden encajó su primera derrota de la temporada en un ajustado 4-3 en el feudo del CB Alicante. El equipo onubense, vigente campeón, encajó una sorprendente derrota, pero el largo viaje hizo mella en el rendimiento de sus jugadores.

El encuentro que abría el choque entre alicantinos y onubenses se ha definido casi por la vía rápida. Mark Caljouw y Hristomira Vasileva Popovska lograron ser bastante superiores a sus rivales en casi todo el encuentro, especialmente en el primer set, que se cerró con un 1-11 favorable a los visitantes. El segundo fue más igualado, con un 6-11, y en el tercero los alicantinos trataron de responder logrando un 11-8. Sin embargo, aunque también de manera apretada, los visitantes lograrían la primera victoria cerrando el partido con un 9-11.

En el dobles femenino Ana Caballero y Ana Ramírez por parte de los locales, se enfrentaban a Silvia Redondo y Laura Santos por parte de los de Adrián Márquez. El primer set se quedaría en casa por un 11-7. En el segundo Silvia y Laura sacarían coraje logrando un ajustado 9-11. Sin embargo, los dos siguientes envites caerían de lado local por 11-7 y 11-4, sumando así su primer punto al marcador. En el cuadro masculino se viviría un partido apasionante puesto que se llegaría hasta el quinto set. Parecía que los locales, con Miguel Esteve y Ginés Valles tenían el partido, porque se llevaban los dos primeros sets por 11-9 y 11-10. No obstante, Alejandro Pérez y Álvaro Morán tiraban de épica para tratar de llevarse el partido. Ganaban el tercer y cuarto set por 3-11 y 10-11. Aun así, ya en el quinto set, los alicantinos terminaban de concretar su segunda victoria, con un contundente 11-5.

Duelos individuales

Los individuales comenzarían también con mal pie para los onubenses. En el femenino se enfrentaban Inés Costero y Laura Santos. La jugadora local acabaría pronto el partido un contundente 11-7,11-7, 11-4. En el masculino sería un partido bastante diferente. El jugador de origen chino Jiaxi Zuo se impuso en los dos primeros sets por 11-6 y 11-8. Y antes de que pudiera cerrarlo por la vía rápida Álvaro Morán lograba ganar los dos siguientes sets para forzar el quinto set, con resultados de 8-11 y 4-11. Sin embargo, la suelte no sonreía a los onubenses, y tras el quinto set, con resultado 11-7, se certificaba su derrota. Una derrota inesperada porque los onubenses a priori partían como favoritos, y su nivel ha estado por debajo de lo esperado.

Ya en los últimos individuales, con todo decidido, Mark Caljouw se impondría a Miguel Esteve con un resultado de 8-11, 7-11 y 8-11. Por otra parte en el femenino, Hristomira Vasileva Popovska se haría con la victoria ante Ana Ramírez por 10-11, 7-10, 11-4 y 4-11. Con este resultado el equipo pierde el liderato y se prepara para recibir al San Antonio Valencia el próximo 16 de noviembre en el Polideportivo Andrés Estrada.

