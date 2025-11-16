El IES La Orden hace regresar las aguas a su cauce (5-2)

El conjunto de Paco Ojeda volvía a jugar como local para tratar de resarcirse de su derrota en Alicante de manera bastante sorprendente. Delante tendría a otro conjunto valenciano, en este caso el CB San Fernando Valencia. En el doble mixto Pablo Abián y Vivien Sandorhazi ganaban el primer set por un abultado 11-5 con muchos fallos no forzados de los visitantes, con Lorenzo Adell y Ashwathi Pillai. Y terminarían llevándoselo por la vía rápida con resultados de 11-10 y de 11-5, a pesar de cometer bastantes fallos en los saques por parte de ambos equipos, especialmente en el segundo set.

En el encuentro femenino los locales conseguirían una amplia y cómoda victoria. Neslihan Arin y Hristomira Vasileva Popovska se mostraron muy superiores durante todo el encuentro, logrando estar por delante en el marcador en todo momento. Así conseguirían el segundo punto onubense con resultados de 11-5, 11-7 y 11-6, casi imposible de luchar para Ashwathi Pillai y Azkya Aliefa Ruhanda. Por su parte, en el masculino los valencianos lograrían recortar distancia. Alejandro Pérez y Álvaro Morán también perderían en tan solo tres sets. Lorenzo Adell y Manuel Calero impondrían un ritmo muy alto. Los locales en el segundo set se quedarían cerca, pero el resultado acabarían con un contundente 7-11, 9-11 y 6-11.

De la misma manera que en su encuentro doble, pero incluso con una superioridad más aplastante, se impondría Neshilan Arin a Gemma Tejedor. Sumaba el tercer punto para los onubenses con un duro 11-0,11-1 y 11-3. Y conseguiría su primera victoria individual de la temporada Alejandro Pérez. El local se enfrentaba a Diego Moreno y conseguía así que el partido se quedara en Huelva. Sumaba los dos primeros sets con 11-4 y 11-5. El jugador valenciano lograba poner tensión llevándose el set por 8-11, pero el jugador onubense terminaría por rematar el encuentro con un 11-6.

Ya con el encuentro decidido, los últimos individuales regalarían dos partidos más que disputados y de gran nivel. En el masculino Pablo Abián y Manuel Calero terminarían en tres sets, pero rozando el cuarto, con un marcador de 11-7, 11-6 y 11-9 para mantener el invicto del jugador local. En el femenino, sin embargo, habría que ir hasta el quinto set con Cristina Teruel y Azkya Aliefa Ruhanda. Con resultados de 9-11, 11-8 11-8, 6-11, el último y definitivo set se definiría con un apretadísimo 10-11, cerrando así el partido en 5-2 para los de Paco Ojeda.

A Gijón en enero

Con este resultado el equipo vuelve a la senda de la victoria y se prepara para viajar hasta Gijón para enfrentarse a Asturias el próximo 10 de enero en el Pabellón de deportes La Tejerona.

