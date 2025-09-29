Huelva Comercio se rearma de moral para al inicio liguero

El Trofeo Diputación de Huelva 2025 se resolvió en el Pabellón Alcalde JM Orta Prieto de Aljaraque en la jornada del pasado sábado con la victoria final de Huelva Comercio Viridis, que se impuso a su rival, el SDA Aljaraque, en los dos duelos del torneo.

En el primero de ellos, el Andrés Estrada de Huelva fue testigo de la abultada victoria local (114-68) en un encuentro que duró apenas 17 minutos, cuando los de la capital dieron un arreón importante para marcharse al descanso con un marcador a favor de 59-33.

La segunda parte siguió la tónica de la primera, y a pesar de los esfuerzos aljaraqueños en el tercer cuarto (27-22), Huelva Comercio se llevó el gato al agua tras otro último periodo excepcional (29-13).

Paul Antonio Hepburn (25 puntos) y Álvaro Llamas (26 puntos) fueron los hombres más destacados en cada equipo.

El encuentro de vuelta, con poco que decidir, regaló un bonito encuentro que no se decantó hasta el final. Un gran SDA Aljaraque logró competir al máximo durante los 35 minutos, llegando a tener ventaja en el periodo decisivo, pero el arreón final de los de Antonio Quintero apagó las esperanzas locales. El partido terminó con Huelva Comercio Viridis victorioso (77-95) y campeón del Trofeo Diputación de Huelva 2025 en categoría Tercera FEB.

El conjunto capitalino fue el mejor en la categoría de Tercera FEB del torneo H24

En el encuentro de vuelta, Álvaro Llamas (14 puntos) volvió a ser el mejor en el cuadro local, mientras que Oluwasanmi Roberto Fajana (20 puntos) fue el jugador más destacado en el banco que vestía de azul y blanco.

Ambos equipos arrancarán este próximo fin de semana su andadura liguera en su grupo de la Tercera FEB.