Diez equipos disputarán en Huelva el Trofeo Diputación 2025 de baloncesto

Un total de diez equipos participarán en el Trofeo Diputación 2025 de Baloncesto, que se celebrará a lo largo del mes de septiembre, y que este jueves ha sido presentado por el diputado provincial de Deportes, Juan Daniel Romero, y el vicepresidente de la Federación Andaluza de Baloncesto y delegado provincial en Huelva, José Luis Pena. Se da así «el pistoletazo de salida« a la temporada 2025-2026.

Este torneo se disputa en tres categorías, con la participación de los representantes onubenses en categorías nacionales y autonómicas: 3a FEB, N1 masculina y N1 femenina, lo que se traduce en diez participantes y baloncesto «de mucho nivel».

Juan Daniel Romero ha expresado su «satisfacción» por la vuelta de este torneo, ya clásico en el inicio de temporad,a y ha destacado la «gran conjunción» que existe entre la Diputación de Huelva y la FAB. Respecto al campeonato, el diputado ha subrayado la «gran cantidad» de localidades que visita, jugándose «a lo largo y ancho» de la provincia de Huelva.

Por su parte, José Luis Pena ha agradecido «el gran apoyo de la Diputación al baloncesto onubense« y ha explicado el formato del torneo en las tres categorías. Asimismo ha destacado el »gran interés« que este evento supone para todos los aficionados provincia y para los equipos participantes »de cara a preparar en partidos de grandísimo nivel una nueva temporada«.

Los equipos participantes en esta nueva edición del Trofeo Diputación 2025 son Huelva Comercio Viridis y Sección Deportiva Aljaraque en categoría 3a FEB; CB Lepe Alius El Jamón, Barneto Modas La Palma, AD Rem Onuba, Bio Smart Technology CB Gibraleón, CB Ciudad de Palos y CD Baloncesto Huelva La Luz en N1 masculina: y Logística Transloyma Huelva CBC Moguer y CD Baloncesto Huelva La Luz en N1 femenino.

Los partidos, que aún no tienen fecha definida, se disputarán a lo largo del mes de septiembre, de forma que las fechas se irán indicando en la página web de la Federación Andaluza de Baloncesto.