Diez equipos disputarán en Huelva el Trofeo Diputación 2025 de baloncesto

La competición tendrá distintas sedes en la provincia y supone el pistoletazo de salida de la temporada

El Ayuntamiento de Huelva y el CDB Enrique Benítez se unen para impulsar el baloncesto en la capital

Presentación del Trofeo
Presentación del Trofeo h24

Un total de diez equipos participarán en el Trofeo Diputación 2025 de Baloncesto, que se celebrará a lo largo del mes de septiembre, y que este jueves ha sido presentado por el diputado provincial de Deportes, Juan Daniel Romero, y el vicepresidente de la Federación Andaluza de Baloncesto y delegado provincial en Huelva, José Luis Pena. Se da así «el pistoletazo de salida« a la temporada 2025-2026.

Este torneo se disputa en tres categorías, con la participación de los representantes onubenses en categorías nacionales y autonómicas: 3a FEB, N1 masculina y N1 femenina, lo que se traduce en diez participantes y baloncesto «de mucho nivel».

Juan Daniel Romero ha expresado su «satisfacción» por la vuelta de este torneo, ya clásico en el inicio de temporad,a y ha destacado la «gran conjunción» que existe entre la Diputación de Huelva y la FAB. Respecto al campeonato, el diputado ha subrayado la «gran cantidad» de localidades que visita, jugándose «a lo largo y ancho» de la provincia de Huelva.

Por su parte, José Luis Pena ha agradecido «el gran apoyo de la Diputación al baloncesto onubense« y ha explicado el formato del torneo en las tres categorías. Asimismo ha destacado el »gran interés« que este evento supone para todos los aficionados provincia y para los equipos participantes »de cara a preparar en partidos de grandísimo nivel una nueva temporada«.

Los equipos participantes en esta nueva edición del Trofeo Diputación 2025 son Huelva Comercio Viridis y Sección Deportiva Aljaraque en categoría 3a FEB; CB Lepe Alius El Jamón, Barneto Modas La Palma, AD Rem Onuba, Bio Smart Technology CB Gibraleón, CB Ciudad de Palos y CD Baloncesto Huelva La Luz en N1 masculina: y Logística Transloyma Huelva CBC Moguer y CD Baloncesto Huelva La Luz en N1 femenino.

Los partidos, que aún no tienen fecha definida, se disputarán a lo largo del mes de septiembre, de forma que las fechas se irán indicando en la página web de la Federación Andaluza de Baloncesto.

