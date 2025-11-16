Espectacular Alba Vázquez: Doble oro nacional y billete para el Europeo

Espectacular actuación de Alba Vázquez en el Campeonato de España Absoluto P25, en el que logró dos medallas de oro, una mínima europea y se quedó cerca de lograr otra.

En los 400 estilos, la especialidad de la nadadora onubense, se proclamó campeona y sacó el billete para el Europeo de Lublin (Polonia) con un gran registro de 4:33.22, que le convierte en la sexta española más rápida de la historia en esta prueba. Superó a Paula González (4:33.68) y a Enma Carrasco (4:33.81).

La deportista del CN Churriana también brilló en la gran final de los 200 braza, donde se quedó muy cerca de la mínima europea. Firmó un registro de 2:23.50 tras una carrera regular y contundente. La plata y el bronce fueron para Aina Fernández (2:24.00) y Emma Carrasco (2:24.28), ambas del C.N. Sant Andreu.