NATACIÓN

Espectacular Alba Vázquez: Doble oro nacional y billete para el Europeo

La nadadora onubense se impuso en los 400 estilos del Campeonato de España con la sexta mejor marca nacional de la historia y también ganó en 200 braza, quedándose cerca de la mínima europea

Alba Vázquez se juega la clasificación para el Europeo en el Campeonato de España Absoluto Open P25

Alba Vázquez, decimocuarta en el Mundial, estuvo a punto de dejar la natación por una enfermedad rara: «Tengo que estar contenta»

La nadadora onubense Alba Vázquez, feliz
La nadadora onubense Alba Vázquez, feliz IG
Mario Asensio Figueras

Mario Asensio Figueras

Huelva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Espectacular actuación de Alba Vázquez en el Campeonato de España Absoluto P25, en el que logró dos medallas de oro, una mínima europea y se quedó cerca de lograr otra.

En los 400 estilos, la especialidad de la nadadora onubense, se proclamó campeona y sacó el billete para el Europeo de Lublin (Polonia) con un gran registro de 4:33.22, que le convierte en la sexta española más rápida de la historia en esta prueba. Superó a Paula González (4:33.68) y a Enma Carrasco (4:33.81).

La deportista del CN Churriana también brilló en la gran final de los 200 braza, donde se quedó muy cerca de la mínima europea. Firmó un registro de 2:23.50 tras una carrera regular y contundente. La plata y el bronce fueron para Aina Fernández (2:24.00) y Emma Carrasco (2:24.28), ambas del C.N. Sant Andreu.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO HUELVA24.COM
Volver a arriba
Huelva24
Descarga la app