El Huelva TSV inaugura su línea de acción social con dos becas deportivas para familias con bajos recursos

El Huelva TSV de Judo, que cada día se entrena en el Polideportivo Municipal Diego Lobato, ha lanzado para el nuevo año, junto a otras propuestas novedosas desde la entidad, una línea de acción social, que ha inaugurado mediante el anuncio de dos becas deportivas para familias con bajos recursos.

Se trata de la subvención tanto de actividad como de equipamiento para dos deportistas de entre 8 y 12 años, que podrán disfrutar de las sesiones de judo en la entidad local sin tener que abonar ni las mensualidades ni el material deportivo desde enero 2026 hasta junio 2026 incluidos.

La selección de los mismos se realizará la segunda semana de enero tras revisar todas las solicitudes, las cuales deben hacer llegar todas las familias que deseen participar antes del 31 de diciembre al email del club deportivo (clubjudohuelva@gmail.com).

Dicha solicitud debe contener, además de los datos de contacto, copia del libro de familia, renta del año anterior y certificado de desempleo en su caso.

Con estas iniciativas, la entidad deportiva pretende abordar necesidades sociales específicas mediante el desarrollo de su actividad, mejorando la calidad de vida de la sociedad onubense y promoviendo la igualdad entre grupos vulnerables. Porque el acceso al deporte debe ser universal y equitativo.