El Betis amplía el contrato del centrocampista de Valverde del Camino Iván Corralejo

El Real Betis Balompié ha acordado con Iván Corralejo la renovación de su contrato con la entidad bética. De esta forma, el centrocampista se ha vinculado hasta 2028 con el club verdiblanco.

Iván Corralejo Mantero (Valverde del Camino, Huelva, 1 de mayo de 2007) se ha formado en los escalafones inferiores verdiblancos, iniciando su trayectoria en benjamines hasta llegar a debutar recientemente con el primer equipo en Copa del Rey, además de acumular dos partidos consecutivos participando con el Betis Deportivo.

La pasada temporada, Corralejo fue una de las piezas importantes de la plantilla del Juvenil División de Honor, con el que levantó la Copa de Campeones tras anotar un hat-trick en el partido de semifinales.

🗣️📝🎙️



Iván Corralejo: "El sueño de cualquier canterano es seguir en el equipo donde se ha criado"#CanteraBetis pic.twitter.com/nrnsPX3OTY — Real Betis Cantera (@RBetisCantera) November 24, 2025

Corralejo ya es también desde hace años un habitual de las convocatorias de las categorías inferiores de la Selección Española. Hace menos de un mes debutó a las órdenes de Manuel Pellegrini con el primer equipo del Betis en la eliminatoria copera a domicilio frente al Palma del Rey, y el centrocampista de corte ofensivo también ha disputado los dos últimos partidos de la Primera RFEF con el Betis Deportivo ante el Sabadell y el Hércules.