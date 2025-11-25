Final para el circuito onubense de BTT Maratón en Zufre

La localidad onubense de Zufre fue el pasado sábado escenario de la última y decisiva cita del Circuito Provincial Diputación de Huelva BTT Maratón 2025, la 'Ruta BTT – Zufre'. Organizada por el Ayuntamiento de Zufre, la prueba congregó a alrededor de 270 bikers en una mañana fría pero soleada. Desde el Paseo de los Alcaldes, con impresionantes vistas de la Sierra de Aracena, partieron los ciclistas dispuestos a cerrar una intensa temporada de competición de montaña.

Con salida puntual a las 09.30 horas, la prueba comenzó con un tramo neutralizado por las calles del municipio antes de adentrarse en terrenos técnicos y exigentes del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. La ruta competitiva, de 70 kilómetros y 1.800 metros de desnivel positivo, exigió lo mejor de cada participante.

En la categoría masculina, el M30 Francisco José Peña (Animal Race, C.D.) marcó el ritmo desde el kilómetro 30, dejando atrás a sus compañeros de cabeza. Su dominio fue claro, cruzando la meta como vencedor absoluto con un tiempo de 02:56:56. El segundo puesto fue para el élite José Villegas (Ciclismo Superprestigio, C.D.), con un crono de 03:05:21, mientras que el júnior Carlos Agustín Conseglieri (Bayo Bikes Master House Team) completó el podio con 03:08:08.

El podium en la categoría femenina h24

En la categoría femenina, la corredora élite Isabel Gallo (Desnivel Zero, C.D.C.) protagonizó una vibrante lucha inicial con Isabel Salguero, que se mantuvo hasta la subida de La Umbría (km 35), donde Gallo logró distanciarse para coronarse vencedora con un tiempo de 04:15:31. Isabel Salguero (Bayo Bikes Master House Team) finalizó en segunda posición (04:22:32), seguida de la M50 Eva María Serrano (Al-Kalat, C.D.) con un tiempo de 05:08:35.

El ambiente fue inmejorable, con numeroso público congregado en la zona de meta y un excelente despliegue de servicios para los participantes. La jornada culminó con una comida y la entrega de trofeos en el teatro municipal.

Ganadores por categorías

Júnior: Carlos Agustín Conseglieri (Bayo Bikes Master House Team)

Sub-23: Emilio Cordero (ANCAI, A.D.)

Élite: José Villegas (Ciclismo Superprestigio, C.D.) e Isabel Gallo (Desnivel Zero, C.D.C.)

Máster 30: Francisco José Peña (Animal Race, C.D.)

Máster 40: Juan Antonio Gómez (Bayo Bikes Master House Team) y María Isabel Salguero (Bayo Bikes Master House Team)

Máster 50: Jorge Bayo (Bayo Bikes Master House Team) y Eva María Serrano (Al-Kalat, C.D.)

Máster 60: Santiago Iglesias.

La prueba estuvo presidia por Santiago González Flores, alcalde de Zufre, y por la primera teniente de alcalde Ángela Matito Quesada.