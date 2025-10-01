El Sporting Huelva entra con fuerza en la tercera ronda de la Copa de la Reina (3-0)

El estadio Antonio Toledo Sánchez fue testigo de un gran partido del Sporting Club de Huelva, que se clasificó para la tercera ronda de la Copa de la Reina tras doblegar por 3-0 al Málaga CF.

El conjunto onubense no fue capaz de marcar en la primera parte, pero en la segunda, con los cambios mejoró y desplegó su máxima efectividad para marcar los tres goles que le dieron el pase.

Abrió el marcador Andrea L. con un tiro lejano desde la zona de tres cuartos del campo en el minuto 57. Luego sentenció en los minutos 83 y 86 con un córner lanzado por Sarai G. que golpeó en el cuerpo de una defensora visitante y se coló en la portería y con el tanto de V. Morales de falta directa.

Salieron de inicio Sonia, L. Cortés, Albarrán, Eulalia, Irene, Andrea, Estévez, Morán, Celia, Ixiar Puy y C. Pescatores. También jugaron Alba Q. R., África, V. Morales y Sarai G.

Inicio igualado

El encuentro arrancó con igualdad, aunque las primeras ocasiones fueron albiazules. Morán, con un disparo desde la frontal en el minuto 15, obligó a la portera visitante a intervenir hasta en dos ocasiones. Poco después, Ixiar Puy también estuvo cerca de adelantar al Sporting, pero su disparo se topó con la defensa malaguista. Con el 0-0 se llegó al descanso.

En la segunda mitad, el conjunto onubense dio un paso adelante. Andrea L. abrió el marcador en el minuto 57 con un auténtico golazo desde tres cuartos de campo que levantó a la grada. El tanto dio tranquilidad y confianza a las locales, que comenzaron a dominar con claridad.

Los cambios refrescaron al equipo, y a falta de poco más de 10 minutos llegó la sentencia. En el 83', un córner botado por Sarai G. terminó en gol tras rebotar en una defensora visitante. Apenas tres minutos después, V. Morales firmó el 3-0 definitivo con un magistral lanzamiento de falta directa.

El Sporting, que todavía rozó el cuarto en una buena acción de las espartanas en la que partieron desde la defensa realizando una buena jugada trenzada y el remate final de C. Pescatore se machó fuera por poco, cerró un partido muy completo en el que mostró solidez, ambición y pegada. Con este triunfo, el Fundación Cajasol Sporting continúa su camino en la Copa de la Reina, dejando claro que el equipo mantiene la ilusión intacta en esta competición tan especial para la entidad y para su afición.

El Fundación Cajasol Sporting de Huelva retornará a la competición doméstica el domingo día 5 de octubre a las 18h en el Municipal Emilio Baena ante el Granada CF 'B' que se encuentra comandando la clasificación del Grupo 3 de la Segunda Federación Femenina.

SPORTING CLUB DE HUELVA- MÁLAGA CF SEGUNDA RONDA DE LA COPA DE LA REINA. ESTADIO ANTONIO TOLEDO SÁNCHEZ SPORTING HUELVA: Sonia B., L. Cortés (Alba Q.R. 69'), Albarrán, Eulalia, Irene (Sarai G. 81'), Andrea L. (Eva Cintado 87'), Estévez, Morán, Celia (V. Morales 69'), Ixiar Puy (África 9') y C. Pescatore.

Deborah Aguilar Bonilla amonestó a las visitantes Elena (17'), Belén (20') y Dayana (33'). GOLES: 1-0 (58') Andrea L., 2-0 (84') Mirian (P.P.) y 3-0 (87') V. Morales.