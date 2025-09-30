El Sporting Huelva busca la tercera ronda de la Copa de la Reina ante el Málaga

El Fundación Cajasol Sporting Huelva afronta este miércoles 1 de octubre (17.30 horas) un nuevo reto en la Segunda Ronda de la Copa de la Reina, recibiendo en el Estadio Antonio Toledo Sánchez al Málaga CF. Tras la victoria liguera del fin de semana, el equipo llega con confianza y con la motivación de seguir vivo en un torneo que guarda un significado especial para la entidad.

El técnico Antonio Toledo valoró muy positivamente el último triunfo ante el Olympia Las Rozas: «Valoro mucho la victoria ante el Olympia, primero por el potencial del rival y después porque tuvimos que remar con el gol encajado en el minuto 7. Reaccionamos, tomamos el mando del partido y acabamos ganando 3 puntos muy importantes de forma merecida».

Con apenas margen de descanso, el conjunto blanquiazul cambia el chip para afrontar este encuentro copero. «Bueno, es otra competición, nos ilusiona la Copa y a pesar de tener un partido muy importante el domingo en Granada tenemos ahora que centrarnos en esta competición y tratar de pasar a la siguiente ronda», explicó Toledo.

«Hay que dar el máximo»

Sobre el rival, el entrenador no duda en resaltar la dificultad del choque: «Es una eliminatoria a un solo partido y por tanto en él hay que dar el máximo. El Málaga es un buen equipo, tiene un buen bloque, defienden bien y tienen jugadoras peligrosas a la contra. Será un partido competido».

La Copa de la Reina es una competición de gran significado para el club y para el propio técnico. «Ni que decir tiene que la Copa de la Reina es una competición muy querida en nuestro club y nos trae grandes recuerdos. Es obvio que la Liga para nosotros es prioritario pero siempre vamos a competir en Copa y a darlo todo», señaló Toledo.

El míster también quiso dirigirse a la afición para que arrope al equipo en este duelo: «A los aficionados les invito a acudir al campo mañana. Creo que están contentos con el equipo esta temporada porque los dos partidos que hemos jugado en Liga les he visto muy al lado del equipo y eso es muy importante para nosotros».

Precios

El acceso al encuentro será gratuito para abonados. En el caso de los no abonados, el club ha fijado los siguientes precios: 5€ para mayores de 14 años, 2€ para entre los y 14 años y gratis para menores de 6 años, que podrán adquirirse en las taquillas del estadio el mismo día del partido o con antelación desde sportingclubhuelva.compralaentrada.com.

Con ilusión, compromiso y el apoyo de sus aficionados, el Fundación Cajasol Sporting de Huelva quiere dar un paso más en la Copa de la Reina y seguir soñando en una competición que forma parte de su historia.