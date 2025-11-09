Imponente María Forero en el Cross Internacional de Itálica: Quinta en la general y primera española

La atleta de Huelva María Forero volvió a brillar en el Cross Internacional de Itálica, donde desde pequeña ha logrado grandes resultados. Este domingo, en la carrera internacional femenina, dio un excelente nivel y plantó cara a las atletas africanas. Se mantuvo al frente del grupo de las españolas y atacó. Acabó quinta en la línea de meta, donde además fue la primera europea y española, toda una demostración de que es toda una figura del campo a través y que en el próximo Europeo tiene mucho que decir.

Conquistó la victoria Winfred Mutile, actual campeona olímpica de 3.000 obstáculos. Tras la atleta de Barheim fue segunda Daisy Jepkemei (Kazajistán) y tercera la etíople Likina Amebak. La corredora de Burundi Celestin Jepkosgei se hizo con la cuarta plaza y tras Forero cruzó la línea de meta la segunda española, Isabel Barreiro García. Séptima fue la portuguesa Mariana Machado y octava Ángela Viciosa. Las también españolas Marta Serrano y Carolina Robles cerraron el top-10.

Gran papel de Boufaljat

En la carrera internacional masculina se hizo con el décimo tercer puesto el onubense Zakaria Boufaljat, que además fue el cuarto español tras una gran carrera. Sólo le superaron de los atletas españoles Thierry Ndikumwenayo (quinto), Aarón Las Heras (sexto) y Yahya Aouina El Karboubi (décimo). El atleta del Nerja superó a otros nacionales importantes como Chiki Pérez, Ignacio Fontes, Jesús Ramos y Eduardo Menacho, entre otros, por lo que está muy vivo en la lucha por integrar el próximo equipo español del Europeo. El podio absoluto fue para Rodriguez Kwizera, de Burundi, seguido de los kenianos Andrew Alamisi y Denis Kipkoech.

En el Cross Corto masculino senior fue séptimo Gabriel Marinescu (CA Curtius) y duodécimo Alejandro Bermejo Lunar (CD Atletismo Bollullos). En la prueba máster acabó quinto Ismael Contreras Pérez (CA Hornachuelos). En el cross corto máster, Celia Romero Gallardo fue tercera y cuarta Estefanía Rouco (Club Onubense Atletismo).

En Sub 14 se impuso Damián Pevidad Lora (CA Curtius), mientras que en Sub 10 se alzó con la victoria Marina Acevedo Martín (CDA Bollullos). En la carrera masculina sus compañeros Daniel Brioso Larios (CD Atletismo Bollullos) y Curro de la Corona Acevedo Martín, fueron segundo y sexto, respectivamente. En Sub 12 se hizo con la cuarta plaza Daniel Gancedo Pavón (CA Curtius).