María Forero sigue imparable y se impone en el Cross Ponte Romana

A la tercera va la vencida. Tras dos segundos puestos en años anteriores, la atleta de Huelva María Forero conquistó el Cross Ponte Romana, celebrado este domingo en Lugo.

La fondista onubense de la firma Puma paró el crono en 16:27. Cruzó la línea de meta con tres segundos de ventaja sobre Andrea Romero Escandell (16:30) y cuatro sobre Claudia Gutiérrez Alonso (16:31). Cuarta y quinta fueron Sandra González Fernández (16:33) y Sabela Castelo López (16:33).

En la categoría masculina venció el finalista del último mundial de 800 Moha Attaoui con 14:05. Segundo fue David De la Fuente Gómez (14:08) y tercero Víctor Ruiz (14:15). Cuarto fue Adrian Be (14:17), finalista en el 1.500 del mundial, y quinto Óscar Gaitán (14:17).

Se trata de le segunda victoria de prestigio de María Forero en la presente temporada de cross, en el que tiene entre ceja y ceja ser internacional absoluta con España en el próximo Campeonato de Europa, que se celebra en Portugal. El pasado 18 de octubre conquistó en Aranda de Duero (Burgos) el Cross de la Constitución.