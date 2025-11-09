El PAN Moguer asalta Montequinto (30-31)

El PAN Moguer consiguió ante el Helvetia Montequinto (30-31) encadenar su segunda victoria consecutiva, lo que le asienta en la zona media-alta de la clasificación del grupo F de la Primera Nacional, en la que marcha séptimo y a sólo cuatro puntos de los dos colíderes.

El equipo amarillo, que el próximo sábado recibirá al Melilla, cuarto en la tabla, sufrió en el tramo final para amarrar una importante victoria que parecía tener encarrilada ya en el descanso, al que llegó con una cómoda ventaja de cinco tantos (13-18, min. 30).

Incluso en el ecuador del segundo acto los onubenses seguían ganando por cuatro tantos de distancia (22-26, min. 45). El equipo sevillano tiró de casta y llegó al último minuto con opciones de llevarse algo positivo, pero finalmente el PAN Moguer consiguió los tres puntos por un ajustado tanteo de 30-31.

En las filas del cuadro que adiestra Javier Ollero, Carlos González fue el máximo artillero con diez dianas, mientras que Iván Pérez logró siete. Y en el conjunto de Montequinto, Alejandro Ramírez también marcó diez tantos y Jorge Luis Fernández siete.