Laura García-Caro renuncia al Europeo por Equipos: «No estoy en condiciones de competir»

La atleta lepera Laura García-Caro ha anunciado, con tristeza, en sus redes sociales que no competirá este fin de semana en Podebrady, República Checa, en el Campeonato de Europa de Marcha por Equipos, sin duda el que iba a ser uno de sus platos fuertes de la temporada y donde le hacía especial ilusión acudir defendiendo los colores de la Selección Española.

«Me da mucha pena contaros que no estaré el domingo en el Campeonato de Europa por equipos. Las últimas semanas he tenido dificultades para entrenar con normalidad y no estoy en condiciones de competir. Es tiempo de cuidarse y cultivar la paciencia que el deporte tantas veces pide», indicaba García-Caro.

La lepera añadía que «desde casa apoyaré con fuerza a la selección española, que seguro vuelve a darnos muchas alegrías. A Podebrady le tenemos especial cariño... Gracias a los que siempre hacéis que las etapas más duras tengan días bonitos».

Uno de los primeros mensajes de apoyo que recibía era de su compañera María Pérez, la campeona olímpica. «Te vamos a echar de menos, no olvides que estamos en tu equipo y tú en el nuestro», escribía con cariño la granadina.

García-Caro ya tuvo que estar un año prácticamente sin competir debido a las secuelas de fatiga que le dejó el Covid-19 en 2023. En 2024 regresó a la elite y fue cuarta en el Campeonato de Europa de Roma y logró el diploma olímpico en París.

La lepera regresó hace unos días a España tras estar dos semanas días viviendo y entrenando en Kenia, la patria de muchos de los grandes fondistas de la historia del atletismo. Estuvo en la cuna y meca de estos atletas, la aldea de Iten, en el Valle del Rift, situada a 2.400 metros de altitud.

La lepera tenía muchas esperanzas puestas en el Europeo de Marcha por Equipos, su competición talismán ya que había logrado subir al podium en las tres últimas ediciones que disputó. Formaba parte del equipo nacional que iba a cubrir la distancia de 35 kilómetros junto a la propia María Pérez, Raquel González y Cristina Montesinos, y ahora la Real Federación Española de Atletismo deberá buscarle una sustituta para la prueba.

Tres metales en su competición talismán

García-Caro iba a reaparecer en esta cita en Podebrady tras estar ausente por enfermedad en la edición de 2023, pero sobre 20 kilómetros fue bronce individual en 2017, plata en 2019 y de nuevo bronce en 2021.

Esta temporada viene de ser subcampeona de España de marcha en ruta de 35 kilómetros en Marín, Pontevedra, (2:46:00) tras un fantástico 2024, en el que fue cuarta en el Europeo de Roma y séptima en los Juegos Olímpicos de París. A partir de ahora tendrá ya el foco puesto en el Campeonato del Mundo de Tokio (Japón, 13-21 septiembre).