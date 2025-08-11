La exjugadora del Estudiantes de Huelva Sonia Bermúdez, nueva seleccionadora nacional

La nueva seleccionadora nacional femenina de fútbol tiene conexión con Huelva. Sonia Bermúdez, anunciada en el cargo por parte de la Real Federación Española de Fútbol, que suple a Montse Tomé, jugó en el CF Estudiantes de Huelva entre 1999 y 2003.

Los primeros capítulos relevantes del fútbol femenino onubense en la elite nacional los escribió el Club Femenino Estudiantes de Huelva, del que formaban parte Antonio Toledo y Manuela Romero, que continuaron con su labor en el Sporting Club de Huelva, que superó ampliamente ese legado. En la temporada 2002-03 el Estudiantes logró la proeza de alcanzar la final de la Copa de la Reina, que perdió 2-1 ante el Levante y en ese equipo estaba Bermúdez, que en estos años y los siguientes demostró ser una gran goleadora y que levantó títulos con varios equipos.

Fue la máxima goleadora de la competición española en 2012, 2013, 2014 y 2015. Ganó tres ligas y una Copa de la Reina con el Rayo Vallecano entre 2008 y 2011. Con el Barcelona, hasta 2015, conquistó cuatro Ligas y una Copa. Hasta 2018, sumó a su palmarés dos ligas y otra copa con el Atlético de Madrid.

También jugó en el Sabadell una temporada (2003-2004), el WNY Flash de Estados Unidos (2014) y el Levante Unión Deportiva (2018-2020).

Hasta ahora seleccionadora Sub-23

La RFEF informó este lunes de que la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol, presidida en sesión de 11 de agosto por Rafael Louzán, ha recibido el informe deportivo por parte de la dirección del área de fútbol femenino de la RFEF, tras el cual se ha tomado la decisión de designar a Sonia Bermúdez, hasta la fecha seleccionadora nacional Sub-23, como nueva seleccionadora nacional absoluta femenina.

Se recuerda que Bermúdez fue Internacional en 63 ocasiones, consiguiendo anotar un total de 35 goles. Fue capitana de la Selección Nacional Absoluta, disputando una Eurocopa y un Mundial.

Como entrenadora, comenzó su carrera en el equipo cadete Real Madrid, consiguiendo el título de liga. De dicho equipo, dio el salto a la Selección nacional femenina sub-19 y sub-20, consiguiendo ganar dos Campeonatos de Europa de manera consecutiva. Con la Selección Nacional sub-20, disputó el Mundial de Colombia. Durante la última temporada ha dirigido a la selección sub-23.