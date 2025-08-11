Punta Umbría vivirá dos días de vóley playa y buen ambiente el 16 y 17 de agosto

El Club Voley Playa Punta Umbría organiza este verano un nuevo torneo de vóley playa que se celebrará los días 16 y 17 de agosto en sus instalaciones deportivas situadas en la zona del Albergue, en Punta Umbría. El evento reunirá a jugadores locales y de otras zonas en dos jornadas llenas de deporte, competición, playa y buen ambiente.

En el evento participan equipos y parejas de todos los niveles, con el objetivo de fomentar el deporte al aire libre, el compañerismo y la actividad física durante el verano. Además del carácter competitivo, el torneo destaca por su ambiente cercano, familiar y deportivo.

Este año, además, el club asegura que «tenemos regalazos para los ganadores de cada categoría, como equipaciones del club, cenas en Pizzería Huracanes, sudaderas, cestas de frutas, sesiones de Spa y muchas más sorpresas».

Escuela de vóley

El Club Vóley Playa Punta Umbría aprovecha también para recordar que cuenta con una Escuela de Vóley Playa y Voleibol pista activa durante todo el año, donde entrenan niños, jóvenes y adultos de diferentes edades y niveles. La escuela se ha convertido en un referente en la zona para quienes quieren iniciarse o mejorar en este deporte en un entorno natural único como es la playa de Punta Umbría.

Desde el club agradecen a Diputación de Huelva y Ayuntamiento de Punta Umbría, así como al resto de colaboradores -Pizzería Huracanes, Barceló Punta Umbría Beach Resort, Bar330, Panadería Delfín, Wellness Fitness Punta Umbría, Brasería Doña Juana, Fruteva Huelva, Puntiti Sport- el apoyo.