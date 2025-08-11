Punta Umbría vivirá dos días de vóley playa y buen ambiente el 16 y 17 de agosto

La competición tendrá lugar en la zona del Albergue

El Club Voley Playa Punta Umbría organiza este verano un nuevo torneo de vóley playa que se celebrará los días 16 y 17 de agosto en sus instalaciones deportivas situadas en la zona del Albergue, en Punta Umbría. El evento reunirá a jugadores locales y de otras zonas en dos jornadas llenas de deporte, competición, playa y buen ambiente.

En el evento participan equipos y parejas de todos los niveles, con el objetivo de fomentar el deporte al aire libre, el compañerismo y la actividad física durante el verano. Además del carácter competitivo, el torneo destaca por su ambiente cercano, familiar y deportivo.

Este año, además, el club asegura que «tenemos regalazos para los ganadores de cada categoría, como equipaciones del club, cenas en Pizzería Huracanes, sudaderas, cestas de frutas, sesiones de Spa y muchas más sorpresas».

Escuela de vóley

El Club Vóley Playa Punta Umbría aprovecha también para recordar que cuenta con una Escuela de Vóley Playa y Voleibol pista activa durante todo el año, donde entrenan niños, jóvenes y adultos de diferentes edades y niveles. La escuela se ha convertido en un referente en la zona para quienes quieren iniciarse o mejorar en este deporte en un entorno natural único como es la playa de Punta Umbría.

Desde el club agradecen a Diputación de Huelva y Ayuntamiento de Punta Umbría, así como al resto de colaboradores -Pizzería Huracanes, Barceló Punta Umbría Beach Resort, Bar330, Panadería Delfín, Wellness Fitness Punta Umbría, Brasería Doña Juana, Fruteva Huelva, Puntiti Sport- el apoyo.

