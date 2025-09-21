Gran arranque del PAN Moguer con dos victorias rotundas

El Club Balonmano Pedro Alonso Niño de Moguer ha comenzado fuerte la temporada 2025-26 en el grupo F de la Primera Nacional, donde está llamado a ilusionar a su afición tras el sufrimiento de la campaña anterior.

El equipo que dirige Javier Ollero acumula dos victorias rotundas y es uno de los seis equipos que cuenta sus partidos por victorias. En el debut venció 33-24 al BM Proin y este sábado se impuso 24-29 al Silbon Cordoplas la Salle.

Varias acciones del partido PAN MOGUER

El PAN Moguer marcó un fuerte control en el juego de inicio en Córdoba. A los 10 minutos ganaba 1-4 y continuó llevando la iniciativa en el marcador, hasta que se fueron igualando las fuerzas y se llegó al término del primer tiempo con un 11-11.

Parcial de 1-5

En la segunda parte el equipo moguereño fue abriendo poco a poco brecha en el marcador, no sin dificultad, y no logró romper definitivamente el encuentro hasta 10 minutos antes del final. Su buena defensa y efectividad ofensiva le colocaron 18-23 con un parcial de 1-5. Esa diferencia de cinco goles continuó en los siguientes parciales (20-25 y 24-29).

Lideraron al equipo el cubano Daril González, autor de ocho goles, y el lepero Carlos González, que marcó siete. Javier Rengel marcó cuatro y con tres tantos terminaron Diosel Rondón y Justo Tomás Gómez.