balonmano

Gran arranque del PAN Moguer con dos victorias rotundas

El conjunto amarillo se impuso este sábado en la pista del Cordoplas la Salle por 24-29 tras comenzar ganando 33-24 al BM Proin

Los jugadores del club moguereño celebran la victoria en Córdoba
Los jugadores del club moguereño celebran la victoria en Córdoba PAN MOGUER
Mario Asensio Figueras

Mario Asensio Figueras

Huelva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Club Balonmano Pedro Alonso Niño de Moguer ha comenzado fuerte la temporada 2025-26 en el grupo F de la Primera Nacional, donde está llamado a ilusionar a su afición tras el sufrimiento de la campaña anterior.

El equipo que dirige Javier Ollero acumula dos victorias rotundas y es uno de los seis equipos que cuenta sus partidos por victorias. En el debut venció 33-24 al BM Proin y este sábado se impuso 24-29 al Silbon Cordoplas la Salle.

Imagen principal - Varias acciones del partido
Imagen secundaria 1 - Varias acciones del partido
Imagen secundaria 2 - Varias acciones del partido
Varias acciones del partido PAN MOGUER

El PAN Moguer marcó un fuerte control en el juego de inicio en Córdoba. A los 10 minutos ganaba 1-4 y continuó llevando la iniciativa en el marcador, hasta que se fueron igualando las fuerzas y se llegó al término del primer tiempo con un 11-11.

Parcial de 1-5

En la segunda parte el equipo moguereño fue abriendo poco a poco brecha en el marcador, no sin dificultad, y no logró romper definitivamente el encuentro hasta 10 minutos antes del final. Su buena defensa y efectividad ofensiva le colocaron 18-23 con un parcial de 1-5. Esa diferencia de cinco goles continuó en los siguientes parciales (20-25 y 24-29).

Lideraron al equipo el cubano Daril González, autor de ocho goles, y el lepero Carlos González, que marcó siete. Javier Rengel marcó cuatro y con tres tantos terminaron Diosel Rondón y Justo Tomás Gómez.

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO HUELVA24.COM
Volver a arriba
Huelva24
Descarga la app