La vibrante final de Cartaya corona a los reyes del karting andaluz de 2025

El telón del Campeonato de Andalucía de Karting (CAK 25) ha caído en el técnico trazado del Kartódromo de Cartaya tras una jornada de pura adrenalina donde los pilotos han luchado hasta la última curva por la gloria de la temporada. La gran final no defraudó, dejando varios nombres propios que firmaron un fin de semana perfecto, logrando el codiciado «doblete» al imponerse tanto en la Carrera 1 como en la Carrera 2 en sus respectivas categorías.

En la cantera andaluza, el campillero Alessandro Reuvers Durán no dio tregua en la categoría MINI ROOKIE, asegurándose la primera posición en ambas mangas con una autoridad impresionante. Gabriel Villar Gómez se mantuvo siempre a rebufo, logrando un sólido segundo puesto en las dos carreras.

La categoría MINI vio cómo Thiago Huertas Casares se afianzaba como el rival a batir, firmando un doblete contundente y subiendo a lo más alto del podio en las dos citas. Un piloto que brilló por su polivalencia fue precisamente Alessandro Reuvers Durán, que, a pesar de ser MINI-ROOKIE, consiguió un meritorio tercer puesto en Carrera 1 y un espectacular segundo en Carrera 2 dentro de la categoría MINI.

Los JUNIOR presenciaron otra demostración de maestría por parte de Iván Luis González Ellul, quien logró la victoria en las dos carreras , controlando la presión de un Claudio Díaz Bautista que fue su sombra y finalizó segundo en ambas mangas.

En la cumbre de la competición, la categoría SENIOR se decantó por la velocidad punta y la consistencia de Daniel Hernández Peña. El piloto almeriense ejecutó un fin de semana impecable, venciendo en las dos carreras y dejando al experimentado Marcos De Dios Gutiérrez en el segundo escalón del podio en ambas ocasiones.

Mejor equipo

Los pilotos de mayor edad y experiencia también ofrecieron un gran espectáculo: Miguel Ángel González Coto fue el gran protagonista, logrando la victoria en ambas carreras de la categoría MASTER +40 y dominando la general MASTER en la Carrera 1 (con X30) y Carrera 2 (con X30). Rafael Mudarra Sánchez demostró su velocidad en la configuración Rotax, llevándose el triunfo en Carrera 1 y Carrera 2 , además de conseguir un segundo puesto en la general MASTER en Carrera 1 y un tercero en Carrera 2.

Finalmente, el esfuerzo y la preparación del equipo se vieron recompensados con el Trofeo al Mejor Equipo Preparador que fue a parar a manos de Club Racing Almería.