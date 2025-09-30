Hasta 1.300 euros por diez días de trabajo en Huelva: así es la oferta de empleo que acaba de publicar la Junta de Andalucía

La Junta de Andalucía acaba de publicar una oferta de empleo temporal en Huelva que no ha pasado desapercibida, son diez días de contrato, salario bruto de 1.382 euros. La convocatoria, registrada con el código 01-2025-42241, está abierta hasta el 14 de octubre y la incorporación está prevista para el 3 de noviembre para las siete vacantes ofertadas.

Trabajo de campo en transporte público

El puesto que se ofrece es para Agente Encuestador/Aforador, recogido en un proyecto que se desempeñará en toda Andalucía. Las tareas se centran en el ámbito del transporte público y consisten en:

Tareas a realizar: Aforos en autobuses: contar los pasajeros que suben y bajan en cada parada durante los trayectos.

Aforos en estaciones y paradas: registrar el movimiento de viajeros en diferentes líneas.

Encuestas a usuarios: realizar entrevistas breves a pasajeros para evaluar la calidad del servicio.

Requisitos

Los aspirantes deben ser mayores de 18 años, contar al menos con graduado escolar, tener disponibilidad para desplazarse dentro de la provincia y demostrar responsabilidad y buena comunicación con el público. Se tentrá en cuenta la experiencia en encuestas o aforamientos, formación universitaria, interés en proyectos de investigación y disponer de vehículo propio.

El trabajo que se oferta en Huelva está dirigido, principalmente, para las personas que se ajusten a uno de estos perfiles:

Perfiles: Estudiantes universitarios que quieran compaginar estudios y un trabajo flexible.

Personas en búsqueda activa de empleo interesadas en proyectos temporales

Profesionales con experiencia en encuestas o atención al público

Otros perfiles como jubilados/as activos, autónomos/as o personas interesadas en la investigación social y la movilidad.

¿Cuáles son las condiciones laborales?

El contrato es de 10 días de duración, a jornada completa y con alta en la Seguridad Social. Además del salario, los seleccionados recibirán dietas y kilometraje, y contarán con formación previa para el desempeño de las tareas. El horario dependerá del aforamiento asignado en cada caso.

Con tan solo tres personas inscritas hasta ahora, la oferta supone una oportunidad atractiva y flexible para quienes buscan un trabajo breve pero bien remunerado, además de experiencia práctica en el ámbito de la investigación social y la movilidad en Andalucía.