La central de ciclo combinado Cristóbal Colón de Huelva entra en servicio después de 13 meses de parada técnica

La central térmica Cristóbal Colón que opera Endesa en Huelva ha dejado este viernes de estar en situación de parada técnica para reintegrarse a pleno rendimiento en el sistema eléctrico nacional. Estas instalaciones, ubicadas junto a la Punta del Sebo, se encontraban inmersas en labores de mantenimiento desde el pasado 21 de agosto de 2024, cuando se paró la planta de manera programada. La principal intervención que había que llevar a canbo era la puesta a punto del rotor de la turbina, que en esencia es el corazón de la central porque es la pieza que genera la energía.

Los trabajos de mantenimiento obligaron a desplazar el rotor, que es una gigantesca pieza de doce metros y casi cien toneladas de peso hasta unos talleres en Abu Dabi. A principios de noviembre, Endesa abría las puertas de la planta para mostrar los avances en las tareas que estaban tocando a su fin. Este viernes, la compañía ha confirmado que se ha reactivado la central.

La central de ciclo combinado Cristóbal Colón entró en funcionamiento en 2006 con una potencia de 392 megavatios. Esta instalación combina dos ciclos en serie, uno de gas y otro de vapor: el segundo aprovecha la energía residual del primero, lo que permite obtener un mayor rendimiento y una mayor eficiencia. El arranque de este tipo de instalaciones es clave para el respaldo del sistema eléctrico.

Cuando el apagón del 28 de abril, que dejó a oscuras a buena parte de la península ibérica, esta planta de Huelva se encontraba ya parada por estos trabajos de mantenimiento en los que ha invertido Endesa 10 millones de euros. Precisamente este tipo de plantas de ciclo combinado juegan un papel fundamental como apoyo para la estabilidad del sistema eléctrico.