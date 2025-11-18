Pilar Miranda presenta unas cuentas récord de 202 millones para una Huelva «solvente y en crecimiento»

El Ayuntamiento de Huelva ha presentado su proyecto de presupuestos para 2026, que se eleva hasta la cifra récord de 202,8 millones de euros. Estas cuentas, las más altas en la historia del consistorio, tienen como objetivo principal reforzar los servicios públicos, la seguridad ciudadana y el gasto social, consolidando lo que el gobierno local define como «un profundo cambio económico iniciado hace dos años».

Las cifras fueron presentadas por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, junto al segundo teniente de alcaldesa de Economía y Hacienda, Francisco Muñoz. Ambos destacaron que es la primera vez que las cuentas municipales superan la barrera de los 200 millones de euros. La cifra consolidada, que incluye los organismos autónomos, asciende a 206,4 millones, a los que se suma un plan de inversiones complementario para los barrios que ronda los 7 millones de euros.

Las áreas que experimentan un mayor crecimiento y que contarán con la mayor dotación presupuestaria son Servicios Sociales e Infraestructuras, reflejando las prioridades del equipo de Gobierno. En el acto de presentación también estuvieron presentes el primer teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medio Ambiente, Felipe Arias, y la tercera teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familia, Vivienda, Empleo y Desarrollo Económico, Adela de Mora.

Para la alcaldesa, estas cuentas se apoyan en «la prudencia financiera, la eficacia en la gestión y la planificación a medio plazo« y demuestran la viabilidad de »un modelo de gestión responsable, equilibrado y orientado al bienestar de los onubenses«. Miranda aseguró que con este presupuesto se garantiza que Huelva siga creciendo de forma sostenible sin comprometer su futuro económico. »No hablamos solo de números. Hablamos de compromisos: con los barrios, con las familias, con el empleo y con la calidad de vida de los onubenses. Estos presupuestos reflejan una Huelva que avanza con estabilidad, responsabilidad y ambición”, ha añadido.

27.003.435 euros Servicios Sociales, Empleo, Vivienda y Fondos Europeos

Crecen un 26% los recursos en Servicios Sociales, hasta llegar a 21,5 millones. Incluye la rehabilitación de viviendas municipales en la Barriada de la Navidad con 600.000 euros.

19.007.845 euros Urbanismo y Medio Ambiente

Con proyectos clave como: el inicio de las obras de la antigua cárcel (el Ayuntamiento aporta el 15% con fondos propios), la primera fase del nuevo Recinto Colombino o el proyecto de la nueva piscina municipal. Avances de la Plaza Mayor y en la reurbanización del Ensanche Sur.

1.899.779 euros Seguridad Ciudadana

Incorporación de 17 nuevos agentes y renovación de la flota con 10 nuevos vehículos de Policía Local.

42.636.558 euros Infraestructuras y Servicios Públicos

El área que más crece para garantizar mejores servicios públicos a los ciudadanos. Incluye un plan de asfaltado de 1 millón o el incremento del contrato de limpieza en 1,8 millones. Permitirá el refuerzo del mantenimiento urbano, alumbrado y servicios públicos.

7.834.400 euros Cultura y Patrimonio

Restauración del edificio central de la Casa Colón (2 millones) y más refuerzo de la programación cultural para todos los públicos.

5.975.479 euros Deportes

Actuaciones de mejora en instalaciones deportivas, culminación de la instalación del césped del Cristo Pobre y la organización del Europeo de Bádminton 2026, un evento histórico que contará con la despedida de Carolina Marín.

504.000 euros Participación Ciudadana

Aumentan las subvenciones generales y la renovación de recursos y programas culturales en los barrios.

4.416.821 euros Recursos Humanos y Modernización Digital

Renovación completa de la plataforma digital del Ayuntamiento, robotización e instalación de la inteligencia artificial en la gestión municipal para mejorar la atención al ciudadano.

2.539.020 euros Turismo, Comercio y Juventud

Promoción de ciudad, impulso al legado británico y traslado del mercadillo desde su ubicación actual para dar respuesta a una petición vecinal.

20.550.763 euros Economía y Hacienda

Refuerzo de la gestión económica y modernización de los procesos para asegurar una mayor eficacia.

1.733.863 euros Movilidad y Educación

Mejora de señalización, rutas seguras y acciones educativas de concienciación.

1.570.740 euros Presidencia y Relaciones Institucionales

Impulso a la promoción de ciudad.

A estas partidas por áreas se añade el coste en personal municipal (administrativo, servicios públicos, policías o bomberos) recogido en el Capítulo 1 del presupuesto que asciende a 67 millones de euros.

Plan de inversiones anexo

Como complemento al presupuesto se incorpora un plan de Inversiones 2025–2027 dotado con 7 millones de euros para actuaciones en barriadas como:

• Reurbanización de la Plaza Padre Genaro (Isla Chica)

• Plazas Zenobia y Pascual Cervera (La Orden)

• Arreglo de vías en Huerta Mena.

• Reurbanización del entorno de la Plaza de Toros de la Merced.

• Aparcamientos en El Matadero, La Merced y Zafra.

• Plan de mejoras en el Estadio Nuevo Colombino

• Arreglo de medianas en Marismas del Polvorín

• Rehabilitación de parques infantiles

«De un presupuesto ilegal a la estabilidad financiera»

Pilar Miranda ha recordado que «cuando llegamos en 2023 nos encontramos un Ayuntamiento con déficit, deuda y un presupuesto que una semana después recibió un informe desfavorable del Ministerio por ser ilegal. No solo resolvimos aquella situación, sino que hoy podemos decir con orgullo que hemos pasado de un informe desfavorable a obtener dos informes consecutivos favorables de Hacienda. Eso no es casualidad: es gestión responsable».

Como ha explicado el segundo teniente de alcalde y concejal de Economía y Hacienda, Francisco Muñoz, el presupuesto 2026 «es el resultado de una forma seria y ordenada de gestionar. En 2023 recibimos un Ayuntamiento con un déficit de más de 12 millones y un remanente casi inexistente». Así, «pasamos de una situación de déficit presupuestario de 12,1 millones a un superávit presupuestario de 23,6 millones; y hemos pasado de un remanente de sólo 660.356 euros en 2023 a 11,37 millones en 2024». Esta forma de gestionar con rigor «no significa dejar de invertir ni acumular dinero, sería absurdo. Un Ayuntamiento no está para ganar dinero, sino para administrarlo bien. Este trabajo serio nos ha permitido destinar 7 millones a un plan de inversiones en los distintos barrios y otros 5 a reducir la deuda municipal». Todo se traduce en facilidades para acceder a inversiones».

El responsable del área de Economía ha incidido en que «Huelva vuelve a tener un presupuesto serio, estable y realista. Tres años después de asumir una situación muy compleja, hoy presentamos el presupuesto más alto de la historia, el tercero consecutivo aprobado en plazo y el que garantiza más servicios públicos, más inversión en los barrios y más estabilidad para nuestra ciudad». El Presupuesto 2026 consolida «un modelo que funciona y que ha devuelto a Huelva al camino del rigor, la solvencia y la planificación».