Sale a la venta uno de los pisos más increíbles de Huelva por más de 800.000 euros: se encuentra en el centro de la ciudad

Tiene 213 metros cuadrados, es exterior y dispone de tres habitaciones, ascensor y garaje incluido

Solvia pone un piso a la venta en Huelva por 60.000 euros: tiene tres dormitorios y dos baños

Así son los nuevos pisos a la venta en Huelva: tienen terraza, piscina y hasta un restaurante

El salón de este lujoso piso que está a la venta en el centro de Huelva
El salón de este lujoso piso que está a la venta en el centro de Huelva idealista

Huelva24

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En el corazón de Huelva capital, frente a una de sus zonas más emblemáticas, se alza esta vivienda única de 213 m² totalmente reformada y decorada con un estilo elegante y atemporal. Una propiedad de lujo pensada para quienes desean un hogar de categoría superior.

Un espacioso recibidor da la bienvenida a la vivienda y conduce, por un lado, a un salón-comedor inundado de luz natural, con amplios ventanales y vistas despejadas hacia una de las zonas más emblemáticas de la ciudad.

Desde el mismo recibidor parte un pasillo principal que organiza varios espacios de gran funcionalidad: un aseo de cortesía, un cuarto lavadero independiente y una cocina de diseño equipada con materiales y mobiliario de primer nivel. En este pasillo se ubica además un amplio armario empotrado, perfectamente vestido y con soluciones de almacenaje a medida, que aporta un plus de comodidad y orden en la vida diaria.

La zona de día se completa con una acogedora sala de estar independiente, pensada como espacio versátil para despacho, rincón de lectura o área de relax.

La zona de noche se organiza en torno a un distribuidor que da acceso a un baño completo y a los dormitorios. El dormitorio principal destaca por su amplitud, baño en suite y salida directa a una terraza privada, un rincón perfecto para desconectar en plena ciudad. Los otros dos dormitorios, uno doble y otro con capacidad para dos camas, cuentan con armarios empotrados totalmente vestidos, con iluminación interior y soluciones de almacenaje a medida.

El piso puede visitarse contactando con Aura Gestión Inmobiliaria
El piso puede visitarse contactando con Aura Gestión Inmobiliaria idealista

La vivienda incluye además plaza de garaje en el mismo edificio, un valor añadido que garantiza comodidad y seguridad en pleno centro de Huelva.

Cuenta con reforma y acabados premium; modificación integral de la distribución para optimizar amplitud y funcionalidad; suelo laminado AC5 de alta resistencia y carpintería en chapa de roble; armarios a medida totalmente equipados (zapateros, pantaloneras, altillos…); caja fuerte de alta seguridad; persianas eléctricas de seguridad y carpintería metálica con cristales antirrobo; e Instalación eléctrica de última generación y vivienda completamente domotizada.

Cocina de autor

Diseñada con muebles italianos de alta gama y equipada con electrodomésticos de primeras marcas: frigoríficos y congeladores Liebherr, vinoteca, lavavajillas, lavadora y vitrocerámica Bora con extracción integrada.

Confort en cada detalle

Climatización frío-calor independiente en cada estancia, con control domótico. Máquinas discretamente ocultas en techos de madera.

Decoración de prestigio

Proyecto integral de interiorismo con mobiliario exclusivo, tejidos de alta gama e iluminación de firmas internacionales. Los dormitorios se entregan equipados con colchones, almohadas y nórdicos de máxima calidad, preparados para ofrecer descanso inmediato.

Listo para entrar a vivir

La vivienda se entrega completamente equipada, hasta el último detalle: un hogar en el que basta llegar con la ropa y la compra para llenar la despensa.

Esta propiedad redefine el concepto de vivienda en Huelva. Una oportunidad exclusiva para quienes buscan el máximo nivel de confort, seguridad y diseño en el centro de la ciudad.

Su precio es de 859.900 € y se puede contactar para visitarlo y pedir información con AURA Gestión Inmobiliaria o en el número de teléfono 959 680 165.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO HUELVA24.COM
Volver a arriba
Huelva24
Descarga la app