Sale a la venta uno de los pisos más increíbles de Huelva por más de 800.000 euros: se encuentra en el centro de la ciudad

En el corazón de Huelva capital, frente a una de sus zonas más emblemáticas, se alza esta vivienda única de 213 m² totalmente reformada y decorada con un estilo elegante y atemporal. Una propiedad de lujo pensada para quienes desean un hogar de categoría superior.

Un espacioso recibidor da la bienvenida a la vivienda y conduce, por un lado, a un salón-comedor inundado de luz natural, con amplios ventanales y vistas despejadas hacia una de las zonas más emblemáticas de la ciudad.

Desde el mismo recibidor parte un pasillo principal que organiza varios espacios de gran funcionalidad: un aseo de cortesía, un cuarto lavadero independiente y una cocina de diseño equipada con materiales y mobiliario de primer nivel. En este pasillo se ubica además un amplio armario empotrado, perfectamente vestido y con soluciones de almacenaje a medida, que aporta un plus de comodidad y orden en la vida diaria.

La zona de día se completa con una acogedora sala de estar independiente, pensada como espacio versátil para despacho, rincón de lectura o área de relax.

La zona de noche se organiza en torno a un distribuidor que da acceso a un baño completo y a los dormitorios. El dormitorio principal destaca por su amplitud, baño en suite y salida directa a una terraza privada, un rincón perfecto para desconectar en plena ciudad. Los otros dos dormitorios, uno doble y otro con capacidad para dos camas, cuentan con armarios empotrados totalmente vestidos, con iluminación interior y soluciones de almacenaje a medida.

La vivienda incluye además plaza de garaje en el mismo edificio, un valor añadido que garantiza comodidad y seguridad en pleno centro de Huelva.

Cuenta con reforma y acabados premium; modificación integral de la distribución para optimizar amplitud y funcionalidad; suelo laminado AC5 de alta resistencia y carpintería en chapa de roble; armarios a medida totalmente equipados (zapateros, pantaloneras, altillos…); caja fuerte de alta seguridad; persianas eléctricas de seguridad y carpintería metálica con cristales antirrobo; e Instalación eléctrica de última generación y vivienda completamente domotizada.

Cocina de autor

Diseñada con muebles italianos de alta gama y equipada con electrodomésticos de primeras marcas: frigoríficos y congeladores Liebherr, vinoteca, lavavajillas, lavadora y vitrocerámica Bora con extracción integrada.

Confort en cada detalle

Climatización frío-calor independiente en cada estancia, con control domótico. Máquinas discretamente ocultas en techos de madera.

Decoración de prestigio

Proyecto integral de interiorismo con mobiliario exclusivo, tejidos de alta gama e iluminación de firmas internacionales. Los dormitorios se entregan equipados con colchones, almohadas y nórdicos de máxima calidad, preparados para ofrecer descanso inmediato.

Listo para entrar a vivir

La vivienda se entrega completamente equipada, hasta el último detalle: un hogar en el que basta llegar con la ropa y la compra para llenar la despensa.

Esta propiedad redefine el concepto de vivienda en Huelva. Una oportunidad exclusiva para quienes buscan el máximo nivel de confort, seguridad y diseño en el centro de la ciudad.

Su precio es de 859.900 € y se puede contactar para visitarlo y pedir información con AURA Gestión Inmobiliaria o en el número de teléfono 959 680 165.