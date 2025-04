Fernando Aguado sobre la copia de su cartel de la Hermandad del Rocío de Huelva: «Es una falta de respeto y una flagrante y absoluta falta de creatividad»

Este martes por la noche se presentó de manera oficial el cartel de la romería del Rocío de la Hermandad de Puebla del Río, a cargo de Fidela Cabello. Todo transcurrió con normalidad y la autora fue elogiada tanto en el acto como posteriormente a través de los comentarios de sus seguidores en las redes sociales.

Pero horas después se armó un revuelo porque el cartel apunta a ser un plagio del que realizó para la Hermandad del Rocío de Huelva el artista sevillano Fernando Aguado en 2018, es decir, hace siete años. Al examinar ambas imágenes, las coincidencias resultan más que evidentes. Ambas muestra, con un parecido casi idéntico, a un romero con traje tradicional sosteniendo la medalla de la Hermandad cerca de sus labios en un gesto de devoción.

Las similitudes podrían explicarse por tratarse de representaciones de la misma tradición cultural con sus propios códigos visuales establecidos: la postura sosteniendo la medalla es un gesto ritual común entre los peregrinos y la composición centrada en el romero a caballo es recurrente en carteles de esta temática. Pero el artista sevillano Fernando Aguado ha dejado claro en sus redes sociales que se trata de un plagio porque la imagen es un autorretrato suyo.

«Pues resulta que en el cartel de la romería de la Hermandad del Rocío de la Puebla del Río han copiado el que yo hice para la Hermandad del Rocío de Huelva de 2018. Es muy triste por parte del autor o autora que sabe que está copiando otra obra ya que no existe una foto así al ser un autorretrato mío donde no se me ve el rostro», apunta Aguado.

Continúa su indignación ante este supuesto plagio indicando que «esta imagen fue creada expresamente para ese cartel. Esto evidencia una falta de respeto hacia mi obra y una flagrante y absoluta falta de creatividad».

Comentarios a su favor

Los comentarios a su favor en su perfil de Facebook no se han hecho esperar, con frases de apoyo como «es evidente que es una copia, me imagino que lo retirarán o eso deberían de hacer»; « aunque entiendo perfectamente tu malestar, creo que quien o quienes lo hayan hecho solo hacen el ridículo haciendo una copia barata de tu obra; la genialidad con letras grandes es imposible de copiar y ahí queda la evidencia»; «qué barbaridad. ¿Y todavía se plantean algunos q no es un plagio? Vamos por Dios. Quien tenga ojos que mire»; «la creatividad no está al alcance de todos. Si al menos fuera una 'copia' buena»; «qué cosa más buena que quieran hacerlo igual, señal que bien se hizo en su día... Y no se puede empatar».