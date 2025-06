El Rocío 2025, en directo: llegada de Almonte a la aldea, primera noche de Emigrantes y última hora de la Romería

La llegada de la Hermandad Matriz de Almonte es uno de los momentos más esperados de la Romería del Rocío 2025. Miles de peregrinos y romeros llegarán esta noche hasta la aldea acompañando a su simpecado, que tiene el privilegio de ser el primero que recorre las calles de la aldea. La Hermandad de Emigrantes, por su parte, pasará su primera noche en el camino. A través de Huelva24 podrás seguir en directo todo lo que ocurre durante El Rocío 2025.

{% if SportTiempo != '' %} {{SportTiempo}} {% else %} {{FormattedHour}} {% endif %} {% if SportIconHTML != '' %} {{SportIconHTML}} {% endif %} {{Content}} {{ScribbleAUthorHTML}}