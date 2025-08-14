El Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva asegura que su sistema de climatización funciona con «total normalidad»

El Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva ha negado «rotundamente» que el sistema de climatización de Oncología Hospitalaria se encuentre inactivo o fuera de servicio. En este momento se encuentra funcionando con «total normalidad, como ha venido sucediendo durante todo el periodo veraniego«.

Así ha respondido el hospital al PSOE que ha criticado que la planta de Oncología «lleva meses sin climatización y sin que el Gobierno andaluz haya dado solución».

En este sentido, han indicado que el centro dispone de un sistema de climatización centralizado de «gran envergadura» dotado con tres equipos de refrigeración en continuo rendimiento, «a los que se suman en verano un cuarto equipo adicional ubicado en el exterior con carácter de reserva, por si alguno de los tres sufriera algún fallo».

Personal de mantenimiento en exclusiva

A su vez, han subrayado que el centro cuenta con personal técnico de mantenimiento dedicado «en exclusiva» a la climatización, que «intensifica» en verano los controles de las temperaturas y las revisiones de los equipos, llevando a cabo actuaciones varias para optimizar su rendimiento, en especial en los días más calurosos.

Por parte del centro se ha recordado la «importancia de mantener las ventanas cerradas de las habitaciones, especialmente en las horas centrales del día, así como no saturar de familiares el área de hospitalización«.