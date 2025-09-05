Arreglos en el Polígono de San Sebastián: a licitación la restauración de la pista deportiva y la ampliación del edificio de la asociación de vecinos

Las ansiadas mejoras demandadas e impulsadas en los barrios de Huelva llegan en esta ocasión llegarán al populoso Polígono de San Sebastián, donde el Ayuntamiento ha sacado a licitación el proyecto que contempla la reparación de la pista deportiva y la ampliación del edificio de la asociación de vecinos situada en la plaza de la Alegría.

El contrato cuenta con un presupuesto base de 200.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Las obras consistirán en la puesta a punto de la pista deportiva, clave en la actividad social y lúdica del barrio, y en la ampliación de las instalaciones vecinales, lo que permitirá dotar a la asociación de vecinos de la barriada, ubicada en la plaza de la Alegría, de un espacio más amplio y funcional.

En concreto, se llevará a cabo la renovación del pavimento y el cerramiento; mejoras en drenaje, señalización y equipamiento; y la instalación de nuevas porterías.

La licitación permanecerá abierta hasta el próximo 24 de septiembre y se resolverá mediante procedimiento abierto simplificado, valorando la experiencia técnica, las mejoras en el plazo de garantía y, de manera determinante, la oferta económica.

Estrategia de ciudad

Con este anuncio, el Ayuntamiento suma una nueva intervención al conjunto de actuaciones en barrios que viene desplegando en los últimos meses y que, tal y como señalaba Huelva24 hace unos días, centrará en buena medida la actuación del equipo de Gobierno en esta segunda parte del mandato.

Así, la actuación en esta populosa barriada se inscribe en una estrategia de recuperación y dinamización de los barrios tradicionales, con la idea de reforzar tanto las infraestructuras deportivas como los espacios de participación vecinal, para mejorar el día a día de los vecinos y vecinas de la ciudad.

En el Polígono de San Sebastián -como en otras tantas barriadas de la ciudad- los vecinos venían demandando actuaciones sobre su entorno más próximo, reclamando la intervención en espacios degradados y la habilitación de otros nuevos. En este caso, se comenzará por la rehabilitación de la pista deportiva y la ampliación de la sede de la asociación de vecinos.