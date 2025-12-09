Se avecinan complicaciones este jueves en Pablo Rada debido a un gran corte de luz

La empresa Edistribución ha anunciado, mediante la colocación de varios carteles por la zona, que este jueves, día 11 de diciembre, cortará el suministro de luz durante ocho horas y media en la avenida Pablo Rada.

Concretamente la interrupción, que afectará a muchos negocios y viviendas de este céntrico espacio de Huelva capital, tendrá lugar entre las 7.30 y las 16.00 horas.

La empresa Edistribución señala que esta interrupción del suministro por trabajos de mantenimiento en las instalaciones se hace «para incrementar la calidad del servicio eléctrico y mejorar la red de distribución» y añaden que intentarán causar las menores molestias posibles.

Dudas y aclaraciones

Para cualquier tipo de dudas y aclaraciones se puede consultar en el número de teléfono 900 85 08 40 o en la página web www.edistribucion.com