Así es el Belén rociero de Playmobil más grande del mundo que se puede visitar desde este miércoles en Huelva

La Navidad de este 2025 cuenta en Huelva con una propuesta de lo más singular: un belén rociero realizado en piezas de Playmobil, que sus creadores definen como «el más grande del mundo».

Este montaje —disponible para visitar desde el miércoles en el Espacio Santa Fe— lleva a cabo una recreación detallada del real de El Rocío. Consta de más de 100.000 piezas, incluyendo aproximadamente 1.500 figuras clicks customizadas y más de 3.000 animales. La maqueta ocupa unos 150 metros cuadrados, superando el montaje de la edición anterior que ya medía 90 metros cuadrados, y se registró ya entonces como el más grande del mundo.

Entre los elementos destacados hay un centenar de carros y carretas, amén de un escenario detallado que reproduce escenas típicas de la romería del Rocío: desde la salida de las hermandades hasta su llegada a la aldea, así como la tradicional presentación o estampas características.

El montaje también incorpora un juego de luces especial: cada 15 minutos apagan las luces del recinto para simular la aldea de noche, lo que añade un efecto sensorial que muchos visitantes ya han destacado como «muy realista».

Visitas hasta el 5 de enero

Este belén ofrece una experiencia pensada para públicos de todas las edades. La entrada simbólica cuesta 1 euro y los fondos recaudados se destinan íntegramente a la Hermandad del Rocío de Huelva, responsable asimismo del control de acceso y mantenimiento del espacio durante su apertura.

Según la organización, este belén —montado en solo ocho días — representa un homenaje al Rocío y sus hermandades, con gran cuidado en los detalles, proponiendo un auténtico recorrido en miniatura que recrea el espíritu de la romería.

El belén podrá visitarse desde el 10 de diciembre hasta el 5 de enero, en horario de 11.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.30 horas. Permanecerá cerrado los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero.