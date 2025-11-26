El Belén de Playmobil más grande de Europa, principal novedad de la Navidad de 2025 en Huelva

La Navidad de 2025 en Huelva va tomando forma, y aunque faltan muchos detalles por desvelar, ya se conocen las principales claves de la programación diseñada por el Ayuntamiento de Huelva de cara a las próximas semanas.

La instalación -a partir del día 9 de diciembre- del Belén de Playmobil más grande de Europa -ambientado en la aldea del Rocío, para más inri- en el Espacio Santa Fe es una de las principales novedades de una edición en la que repiten el Mercadillo Navideño de la plaza de las Monjas, la pista de hielo en la plaza del antiguo Estadio, o el espectáculo musical y de luces en Gran Vía, que además se alarga este año hasta la plaza de las Monjas. El mismo, según ha explicado este miércoles la alcaldesa de la ciudad, Pilar Miranda, tendrá dos pases diarios y tres los fines de semana.

Estas son algunas de las novedades más destacadas de una programación navideña que ya se sabía que se inaugura este viernes, 28 de noviembre, haciendo coincidir un año más el Black Friday con el encendido del alumbrado, a petición de los propios comerciantes, que han agradecido al Ayuntamiento su colaboración para potenciar una campaña imprescindible para el sector, y que se ve reforzada con toda esta programación.

El pistoletazo de salida a la Navidad de 2025 en Huelva cambia, eso sí, de escenario este año, trasladándose a la plaza de las Monjas y dejando atrás la de la Constitución, donde se ha venido celebrando en las últimas ediciones. «Colón, acompañado de más gente, será el encargado de encender las luces de la ciudad este viernes», ha explicado Miranda, que no ha querido desvelar muchos más detalles de la fiesta organizada, «a la que hay que ir, para vivirla y sorprenderse».

Así, más allá del protagonista del alumbrado sólo se sabe que será a partir de las 19.00 horas en la céntrica plaza, «para todos los públicos y visible desde varios puntos».

Iluminación ampliada

La Navidad de este 2025 en Huelva contará con 160 puntos iluminados -"llegamos a todos los barrios"-, ampliando este año a enclaves como la entrada desde Punta Umbría, el Mirador del Conquero, el pasaje El Greco, la cuesta del Cristo de la Victoria, o el Patio del Amor.

Las tradicionales atracciones infantiles volverán a instalarse en la plaza de la Soledad, El Punto, o junto a la pista de hielo de Isla Chica; y habrá pajes reales en las barriadas, hasta donde nuevamente llegarán también las nevadas.

"Habrá una intensa programación de actividades en muchos puntos de la ciudad con especial protagonismos de las propuestas infantiles", han señalado desde el Ayuntamiento, que también ha querido ofrecer una alternativa en la plaza de la Merced, que finalmente se ha quedado sin la pista de hielo que se había valorado instalar inicialmente. Así, en ella se ha instalado el árbol de Navidad "más alto de la ciudad, de 20 metros, y habrá también foodtrucks y algunos puestos".

Reyes y Heraldo

Los Reyes volverán a llegar este año en barco a la ciudad, y el Heraldo Real a recorrer sus calle. Lo hará el día 3 de diciembre, cuando recibirá las llaves de la ciudad para poder abrirles paso a Sus Majestades, que llegarán al Muelle de las Canoas al día siguiente.

En la tarde del 5 de diciembre, con permiso de la meteorología, tendrá lugar la gran cabalgata de Reyes, con la comitiva recorriendo la ciudad y repartiendo ilusión un año más.