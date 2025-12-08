Estos son todos los belenes que podrás visitar en Huelva durante esta Navidad 2025: fechas, ubicaciones y horarios de apertura

La Navidad en Huelva no se entiende sin los belenes. Desde los tradicionales montajes de hermandades hasta propuestas innovadoras que sorprenden cada año, la ciudad se llena de pequeños universos en miniatura donde se cuida cada detalle. Visitar belenes es ya una tradición compartida por familias, colegios y viajeros que quieren vivir estas fiestas de una forma más cercana y auténtica.

En 2025, Huelva vuelve a ofrecer un recorrido muy completo -además de gratuito- por algunos de los belenes más queridos de la provincia. En total, 13 montajes repartidos por distintos puntos de la ciudad con horarios y fechas muy variadas. Esta es la guía más actualizada para que no te pierdas ninguno.

Belén municipal del Ayuntamiento

El clásico entre los clásicos. El Belén municipal vuelve a instalarse en el patio del Ayuntamiento, donde cada año se convierte en uno de los espacios más visitados de las fiestas. Podrá verse del 2 de diciembre al 4 de enero, con horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas. Los días 24 y 31 solo abrirá por la mañana, mientras que el 25 de diciembre y el 1 de enero lo hará únicamente por la tarde.

El montaje está realizado por Antonio Quiñones Pérez y Esther María Macías Martínez, dos belenistas onubenses que han hecho de esta obra uno de los referentes navideños de la ciudad.

Belén de Playmobil

Será, sin duda, uno de los reclamos más populares de esta Navidad: el Belén de Playmobil más grande de Europa, ambientado en la aldea de El Rocío. Se podrá visitar en el Espacio Santa Fe del 8 de diciembre al 5 de enero, en horario de 11:00 a 13:30 y de 17:00 a 21:30 horas. Permanecerá cerrado los días 24, 25, 31 y 1.

Una propuesta original y dirigida a todas las edades, que promete convertirse en una parada imprescindible estas fiestas.

Belén de la Hermandad del Nazareno

Situado en plaza de las Monjas, nº 9, es uno de los primeros en abrir sus puertas. Puede visitarse desde el 1 de diciembre hasta el 5 de enero, en horario de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas.

Su céntrica ubicación y su cuidada escenografía lo convierten en uno de los belenes más transitados del periodo navideño.

Belén de la Hermandad del Prendimiento

Ubicado en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, este belén podrá visitarse del 8 de diciembre al 5 de enero. El horario varía según los días:

-Día 8: de 10:00 a 12:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

-Día 11: de 10:00 a 12:00 horas

-Día 15: de 10:00 a 12:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

-Día 17: de 10:00 a 12:00 horas.

-Día 22: de 10:00 a 12:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

-Día 24: de 10:00 a 12:00 horas.

-Día 29: de 10:00 a 12:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

-Día 31: de 10:00 a 12:00 horas

-Día 5 de enero: de 10:00 a 12:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Es uno de los belenes más ligados a la vida de su parroquia y suele sorprender por su trabajo artesanal.

Belén de la Hermandad del Perdón

La Hermandad del Perdón vuelve a instalar su belén en la Parroquia de Santa Teresa de Jesús, donde permanecerá del 8 de diciembre al 6 de enero. Podrá visitarse de martes a domingo, en horario de 10:00 a 12:00 y de 17:30 a 20:00 horas.

Un montaje tradicional y muy cuidado que cada año recibe a numerosos visitantes del barrio y de toda la ciudad.

Belén de la Hermandad de la Misericordia

La Hermandad de la Misericordia abrirá su belén en la capilla situada en calle Rábida, 36. Podrá visitarse del 12 de diciembre al 6 de enero, de lunes a viernes en horario de 10:30 a 12:30 y 18:00 a 20:00 horas.

Un espacio pequeño, íntimo y con una estética muy clásica que cada Navidad recibe numerosas visitas.

Belén de la Hermandad del Descendimiento

En la Parroquia Mayor de San Pedro, la Hermandad del Descendimiento exhibirá su belén del 8 de diciembre al 5 de enero. Tiene dos horarios diferenciados:

-De lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 horas, reservado exclusivamente para visitas escolares.

-De 18:00 a 20:30 horas, abierto al público general.

Un montaje con gran tradición en el centro histórico de la ciudad.

Belén de la Hermandad del Calvario

En la Capilla de Nuestro Padre Jesús del Calvario, este belén estará disponible del 1 de diciembre al 5 de enero. Podrá visitarse de lunes a viernes y los sábados por la mañana, en horario de 09:30 a 13:00 y 17:00 a 20:00 horas.

Un montaje con un estilo muy definido que mantiene viva la tradición belenista del barrio.

Belén de la Hermandad del Prado

Ubicado en calle Costa Rica, nº 6, este belén podrá visitarse del 9 de diciembre al 6 de enero. Su horario será los lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 20:00 horas.

La inauguración tendrá lugar el 9 de diciembre a las 18:30, acompañada por una actuación de los alumnos de la Fundación Amparo Correa. Una cita perfecta para visitar en familia.

Belén de las Tres Caídas

En calle Puebla de Guzmán, 19, la Hermandad de las Tres Caídas abrirá su belén del 8 de diciembre al 4 de enero. El horario será de lunes a viernes, de 20:00 a 22:00 horas. Un belén con sello propio, muy esperado cada Navidad.

Belén de la Hermandad de la Esperanza

El belén de la Esperanza se instalará en el Centro Cultural José Luis García Palacios. La hermandad anunciará próximamente las fechas exactas de apertura y horarios, que aún están por definir. Aun así, suele ser uno de los montajes más visitados por su calidad artística y su cuidada ambientación.

Belén de la Asociación de Vecinos Santa Ana

La Asociación de Vecinos Santa Ana vuelve a sumarse a la tradición navideña con un belén muy cuidado que cada año reúne a numerosos vecinos del barrio. Podrá visitarse del 5 de diciembre al 4 de enero, en horario de 20:00 a 22:00 horas, de lunes a viernes.

El montaje se encuentra en la sede de la Asociación de Vecinos Santa Ana (en el barrio del Matadero), un punto de encuentro habitual en estas fechas.

Belén del Club Municipal Lazareto

El Belén del Club Municipal Lazareto abrirá sus puertas del 9 de diciembre al 4 de enero, en horario de 10:00 a 13:30 horas en días laborables.

Un belén tradicional, muy visitado cada mañana por vecinos y escolares, que destaca por su montaje clásico y su ubicación en un centro social muy activo en el barrio.