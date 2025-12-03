La plaza de las Monjas, corazón de la Navidad en Huelva: actuaciones en el escenario y talleres de la Casa de Papá Noel

La Navidad en Huelva vuelve a latir con fuerza en la plaza de las Monjas, que este año repite como uno de los puntos neurálgicos de la programación festiva de la ciudad. Con un amplio cartel de actuaciones, talleres infantiles, el mercado navideño y la esperada Casa de Papá Noel, se trata de un enclave imperdible para quienes quieran vivir la Navidad en la ciudad.

Tras el encendido del alumbrado, que se trasladó este año a la céntrica plaza, entre el viernes 5 de diciembre y el 4 de enero la plaza de las Monjas acogerá una completa programación de actuaciones que arrancarán cada día a las 18.35 horas.

Programación escenario plaza de las Monjas 5 diciembre: Coro de Mayores de Punta Umbría

6 diciembre: Espectáculo de Magia

7 diciembre: Tik Tok Navideño

12 diciembre: Grupo de Canto de Las Esclavas

13 diciembre: Espectáculo El Origen del Mago de Oz

19 diciembre: Villancicos del Colegio María Inmaculada

20 diciembre: Poldance Navidad

22 diciembre: Coro de la Hermandad del Rocío

23 diciembre: Espectáculo Duendes Traviesos

26 diciembre: La Pandilla Marchosa

27 diciembre: Asociación Nuevo Imperio (Baile)

28 diciembre: Guerreras K-Pop

29 diciembre: Asociación Nuevo Imperio (Juegos)

30 diciembre: Cañón de nieve y actuación

2 enero: La Pandilla Marchosa

Con propuestas para todos los públicos, desde coros tradicionales hasta espectáculos infantiles, danza urbana o magia, la plaza volverá a reunir a familias y visitantes en torno a un ambiente navideño único.

La Casa de Papá Noel y los talleres infantiles

Otro de los grandes atractivos será, un año más, la Casa de Papá Noel, instalada también en la plaza de las Monjas. La misma estará abierta hasta el próximo 4 de enero de lunes a viernes, en horario de 17.00 a 21.00 horas, y los fines de semana de 10.00 a 14.00 h y de 17.00 a 22.00 horas, permaneciendo cerrada los días 24 y 25 de diciembre, 31 de diciembre y 1 de enero

Programación de talleres y visitas 12 diciembre: Taller Bola de Navidad (17.00 y 18.00)

13 diciembre: Taller Caretas de Navidad (17.00 y 18.00)

19 diciembre: Taller Papá Noel movible (17.00 y 18.00)

20 diciembre: Taller Merry Christmas (17.00 y 18.00)

22 diciembre: Visita de Papá Noel (17.00–21.00)

23 diciembre: Visita de Papá Noel (17.00–21.00)

26 diciembre: Taller Bastón de caramelos (17.00 y 18.00)

A todo ello se suma el tradicional mercado navideño, donde se podrán encontrar artesanía, regalos, productos típicos y decoración festiva, contribuyendo a completar una estampa navideña que ya se ha convertido en imprescindible en estas fechas. La plaza de las Monjas vuelve así a ser el epicentro de la Navidad onubense.