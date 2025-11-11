El Black Friday 2025 se vivirá en Huelva en clave local: descuentos, premios directos y la mascota 'Chispa'

Huelva se prepara para vivir un Black Friday con acento propio. Los comercios de la provincia pondrán en marcha durante el mes de noviembre una campaña especial que no solo se centra en los descuentos, sino que persigue atraer clientes a las tiendas de proximidad, reforzar la economía local y consolidar la identidad del pequeño comercio de cara a la campaña navideña. La iniciativa, impulsada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y por la asociación Huelva Comercio, se desarrollará con promociones, acciones con influencers de la provincia, cartelería en los establecimientos y una dinámica de «rasca y gana» con premios directos para los compradores.

La campaña coincide además con la puesta en marcha de un plan más amplio de dinamización bajo el lema 'Un comercio con Chispa', presentado este martes por el delegado territorial de la Consejería, Juan Carlos Duarte, y el presidente de Huelva Comercio, Antonio Gemio. Ambos destacaron la necesidad de fortalecer el comercio de cercanía no solo como espacio de compra, sino como parte de la vida y la identidad de las ciudades y pueblos.

Una de las novedades más llamativas es la presentación de la mascota Chispa, diseñada como símbolo de estas acciones. Concebida para acompañar eventos y actividades promocionales, la mascota busca conectar con el público familiar y aportar una imagen amable y dinámica al comercio local.

Un plan hasta diciembre de 2025

La campaña 'Un comercio con Chispa' tiene un horizonte amplio: se ejecutará hasta finales de 2025 e incluye publicidad en medios locales, contenidos en redes sociales, cuñas, spots, cartelería y presencia en eventos comerciales en los municipios con mayor número de establecimientos asociados. El objetivo es claro: incrementar el tráfico en tiendas, aumentar ventas y romper la percepción de que lo local es anticuado o poco atractivo, ofreciendo experiencias de compra más vivas y memorables.

Junto a estas campañas, se ha presentado también una nueva señalética para los comercios asociados. Cada establecimiento recibirá dos distintivos —uno para el escaparate y otro en PVC— que identificarán su adhesión a la red de Huelva Comercio. Esta señalización pretende reforzar el sentido de pertenencia del tejido comercial y facilitar la visibilidad y reconocimiento de la asociación entre los consumidores.

Duarte y Gemio coincidieron en subrayar que estas acciones representan una apuesta conjunta por un comercio cercano, innovador y con capacidad para generar valor económico y social en toda la provincia.