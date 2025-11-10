Detenidos tres hombres en Cartaya por una presunta agresión sexual grupal a una mujer en un garaje abandonado

Los tres detenidos están a la espera de pasar a disposición judicial

Foto de archivo de la Guardia Civil
M. Carmona

La Guardia Civil ha detenido en la tarde de este domingo, 9 de noviembre, a tres varones como presuntos autores de una agresión sexual grupal cometida contra una mujer en la localidad de Cartaya. Los hechos habrían tenido lugar en el interior de un garaje abandonado del municipio, según han informado desde el instituto armado.

La Guardia Civil continúa trabajando en la instrucción del caso para esclarecer completamente lo sucedido, así como para determinar las circunstancias en las que se produjo la agresión. No se descartan nuevas actuaciones en función del avance de la investigación pero por el momento no han trascendido más detalles.

Los detenidos están a la espera de pasar a disposición judicial.

