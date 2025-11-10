Huelva volverá a contar con un mercadillo navideño en la plaza de las Monjas estas próximas fiestas

Huelva volverá a vivir esta Navidad el ambiente de los mercadillos tradicionales en pleno centro de la ciudad. El Ayuntamiento acaba de sacar a licitación el contrato para la organización y gestión del Mercado Navideño 2025/2026, que según han confirmado fuentes municipales se instalará en la plaza de las Monjas y funcionará desde el último viernes de noviembre —coincidiendo con el Black Friday— hasta el 5 de enero.

La propuesta forma parte de las acciones del Área de Cultura para dinamizar la ciudad durante las fiestas y favorecer no solo el ocio familiar y la ambientación navideña, sino también el impulso a la actividad comercial del entorno en los meses de mayor afluencia.

El pliego contempla la instalación de 20 casetas de madera, decoradas y preparadas para su uso en exteriores. De ellas, 18 estarán dedicadas a la venta de productos típicos de la temporada —desde decoración a alimentación navideña y artículos artesanales—, mientras que las dos restantes se reservarán para la Casa de Papá Noel o la Estafeta Real, donde los más pequeños podrán entregar sus cartas.

Así, el mercado se organizará en dos etapas. Desde el Black Friday hasta el 24 de diciembre tendría lugar el mercado de productos navideños; y entre el 24 de diciembre y el 5 de enero, el mercado de artesanía y alimentación navideña.

Además, el recinto contará con un pequeño escenario destinado a espectáculos infantiles. La programación incluirá una veintena de actividades con representaciones repartidas entre fines de semana y días laborables.

Papá Noel, pajes reales y talleres

La programación infantil será uno de los pilares del mercadillo. Papá Noel estará presente desde finales de noviembre hasta el 23 de diciembre, acompañado de dos ayudantes. Tras la Navidad, serán dos pajes reales quienes tomen el relevo en la caseta para recoger las cartas dirigidas a los Reyes Magos hasta el 3 de enero.

También se habilitará un espacio específico para realizar talleres creativos y actividades para los niños, así como para la redacción de las cartas. De hecho, el pliego fija la necesidad de disponer de 10.000 cartas para los Reyes Magos.

El horario será amplio, adaptándose a la afluencia habitual de la campaña navideña. En general, se abrirá todas las tardes y, durante fines de semana y fechas señaladas, también en horario de mañana. El Ayuntamiento especifica que estos horarios podrán ajustarse a la normativa vigente y a la propia organización interna del evento.

Punto de encuentro navideño

Pese a que la intención del Ayuntamiento de Huelva es que la Navidad esté presente en todas las barriadas de la ciudad, no cabe duda de que con este proyecto la plaza de las Monjas volverá a convertirse en uno de los centros neurálgicos de la Navidad onubense, con un espacio pensado para el paseo, las compras, la convivencia y la ilusión de los más pequeños.

Una propuesta que busca recuperar el ambiente festivo en la calle y reforzar la vida comercial del corazón de Huelva.